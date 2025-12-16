La Promessa anticipazioni 17 dicembre: Simona tenta di strangolare Petra, Maria implora Padre Samuel

La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Angela porta la notizia del ferimento di Jana nei piani bassi.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Manuel, sotto shock dopo aver trovato Jana coperta di sangue, corre a chiedere aiuto: è evidente che qualcuno ha tentato di ucciderla. La priorità diventa salvarla con l'intervento urgente di un medico. La tenuta sprofonda nel caos e Curro si attiva subito per chiamare un dottore. Leocadia, invece, sfrutta la situazione per colpire Cruz, diffondendo la notizia del tentato omicidio e invocando l'arrivo della Guardia Civile.

Cruz si oppone con decisione, cercando di convincere don Alonso che si tratti solo di un incidente, temendo che la polizia getti ombre sul casato. Il suo atteggiamento insospettisce molti. Intanto, ignari del dramma, Jacopo e Martina litigano: lui si sente tradito perché Martina non lo ha difeso dalle accuse di Catalina. Il clima resta teso e ogni rapporto sembra incrinarsi ulteriormente ancora oggi.

Manuel chiede aiuto dopo aver trovato Jana

La Promessa anticipazioni: Maria crolla e si affida al sostegno di Padre Samuel

Jana è stata colpita da un colpo di pistola. Mentre ai piani alti della tenuta scoppia il caos, nelle cucine e nelle stanze dei camerieri la notizia non è ancora arrivata. A informare la servitù è Angela che, scesa ai piani bassi per prendere dell'acqua calda, avvisa Pia, Lope, Simona e Candela di quanto è appena accaduto.

Gli ex colleghi di Jana sono sconvolti: tutti sono profondamente legati alla giovane e si chiedono chi possa averle voluto fare del male. Nel mezzo della discussione arriva Petra, che afferma con freddezza che in fondo Jana se la sarebbe cercata. Le sue parole fanno perdere il controllo a Simona che, accecata dalla rabbia, le mette le mani al collo.

Nel frattempo Romulo si occupa di informare Maria. La donna, sotto shock, vorrebbe correre subito ai piani alti, ma Romulo la ferma ricordandole quale sia il suo ruolo e le consiglia di tornare nella sua stanza a pregare per l'amica. Lei segue il suo consiglio e poco dopo viene raggiunta da Padre Samuel, che tenta di confortarla. Maria supplica il sacerdote di non lasciare la tenuta in un momento così difficile e di restarle accanto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Maria decide di raccontare e confessarsi a Padre Samuel