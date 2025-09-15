La Promessa anticipazioni 16 settembre: Jana e Manuel pronti alle nozze tra amore e intrighi

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Simona e Candela vogliono partecipare alle nozze.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Le tensioni tra Manuel e Jana continuano a crescere, soprattutto dopo l'annuncio del marchesino: il matrimonio avverrà entro pochi giorni. Una decisione che sorprende tutti e scatena la rabbia dei genitori del giovane, soprattutto di Cruz. La marchesa, infatti, non accetta che un'ex cameriera possa entrare in famiglia e teme lo scandalo che potrebbe travolgere il loro nome.

Jana, tornata a La Promessa più determinata che mai, affronta Cruz a testa alta e le ribadisce che non tollererà altre umiliazioni. Inoltre, ha deciso di non recidere i legami con i suoi ex colleghi, restando fedele alle persone con cui ha condiviso il passato. Ma la marchesa non si arrende: mentre Manuel sogna le nozze imminenti, Cruz trama già un nuovo piano per impedire la cerimonia.

Cruz interpretata da Eva Martín

La Promessa anticipazioni: Nobiltà contro servitù, il giorno delle nozze si avvicina

Manca ormai pochissimo: Jana e Manuel sono finalmente vicinissimi a coronare il loro sogno d'amore. Una storia che sembrava destinata a restare impossibile, soprattutto dopo la tragica fine del tormentato matrimonio del marchesino con Jimena. Eppure, contro ogni aspettativa, Manuel ha scelto proprio Jana, una delle cameriere della tenuta, lasciandosi guidare dal cuore anziché dalle convenzioni. Ma se per i due innamorati il futuro sembra promettere felicità, la Marchesa Cruz continua a tramare nell'ombra.

Determinata a non cedere terreno, lavora abilmente per portare dalla sua parte il marito Alonso. Dietro l'apparente calma, Cruz non riesce ad accettare l'idea che una giovane di umili origini possa diventare la futura erede del titolo dei marchesi di Luján: per lei, Jana rimarrà sempre e solo una serva, nonostante i sentimenti di Manuel.

A rendere la situazione ancora più tesa è un nuovo motivo di conflitto tra la giovane promessa sposa e la sua futura suocera. Jana desidera che tutta la servitù possa partecipare al ricevimento, così come sarebbe accaduto se, poche ore prima delle nozze, Catalina non fosse stata abbandonata da Pelayo. Cruz, invece, si oppone con forza, ritenendo inaccettabile che i domestici possano confondersi con i nobili durante una cerimonia tanto prestigiosa.

Simona e Candela

La voce di questa disputa giunge fino a Simona e Candela, che avrebbero voluto essere al fianco della loro amica nel giorno più importante della sua vita. Per loro, come per il resto della servitù, l'invito al matrimonio di Jana rappresenterebbe un sogno, un riscatto e un'opportunità irripetibile. Ma la battaglia con Cruz è appena iniziata e il destino delle nozze appare incerto.