Un Posto al Sole, anticipazioni 15 settembre: Rosa difende Eduardo dai sospetti sulla fuga con Stella

Nessuno sa dove sia Eduardo. Sabbiese sembra essersi dissolto nel nulla e Clara ha un terribile sospetto che la assilla: il pensiero che l'uomo sia fuggito insieme a Stella, lasciandosi dietro la famiglia. Una tesi che, nell' episodio di martedì 15 settembre Rosa rifiuterà con tutta se stessa, a costo di doversi scontrare con Damiano.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: Eduardo

La famiglia di Rosa e Clara viene sconvolta dall'improvvisa scomparsa di Eduardo. Clara teme che l'uomo abbia abbandonato tutti per fuggire con Stella, la donna con cui l'aveva tradita, mentre Manuel deve affrontare un primo giorno di scuola segnato dalla preoccupazione. Al Vulcano, intanto, Lorenza tende una trappola a Samuel, ma lui e Micaela sono convinti che stia mentendo. Silvia, però, non sembra credere alla loro versione.

Anticipazioni 15 settembre: Rosa difende Eduardo dai sospetti sulla fuga con Stella

Damiano Un posto al sole

Clara è convinta che Eduardo sia fuggito con Stella ed è disperata al pensiero che il marito possa averla abbandonata. Rosa però non crede a questa versione dei fatti e difende il fratello a spada tratta, arrivando così a creare tensioni con Damiano. La verità, del resto, è molto diversa da quella che pensano sia la Renda che la Curcio, mentre Grillo è pronto a prendersi la sua rivincita su Sabbiese.

Intanto Lorenza ha messo Samuel nei guai, facendo in modo che al ragazzo venisse attribuito un gravissimo errore. Mortificato per quanto accaduto, Samuel vorrebbe rimediare, mentre Micaela inizia a intuire che dietro l'accaduto possa esserci qualcosa di più.

Nel frattempo, Serena deve fare i conti con alcuni problemi legati al suo B&B, ma non ha alcuna intenzione di lasciarsi scoraggiare. La sua determinazione trova il pieno sostegno di Filippo, e il momento difficile diventa così un'occasione per i due di rafforzare ulteriormente il loro rapporto.