Dragon Ball Daima arriva in Italia: quando va in onda e dove vedere la serie di Akira Toriyama

Il debutto italiano di Dragon Ball Daima è fissato per lunedì 14 settembre su Italia 2, con due episodi consecutivi ogni settimana. La programmazione partirà alle 22:00, in seconda serata, e proporrà la serie per la prima volta con il doppiaggio italiano.

Dragon Ball Daima debutta su Italia 2

Si tratta di un appuntamento particolarmente significativo per il franchise, perché Dragon Ball Daima è l'ultimo progetto al quale Akira Toriyama ha lavorato direttamente, occupandosi della storia e del design dei personaggi prima della sua scomparsa.

Dragon Ball Daima, il poster ufficiale

La serie è stata concepita come una nuova avventura ambientata nella timeline principale di Dragon Ball: cronologicamente si colloca subito dopo la conclusione di Dragon Ball Z e prima degli eventi di Dragon Ball Super.

La storia prende il via da un evento decisamente insolito anche per l'universo di Dragon Ball. A seguito di un desiderio espresso a Shenron, Goku e diversi suoi storici compagni vengono trasformati improvvisamente in bambini. Dietro quello che sembra un piano apparentemente inspiegabile c'è Gomah, deciso a rafforzare il proprio potere sul Regno dei Demoni, rimasto senza un sovrano dopo la sconfitta di Darbula durante la saga di Majin Bu.

Il problema per Goku e gli altri non è soltanto tornare alle proprie dimensioni originali. Per impedire ai terrestri di intervenire, Gomah rapisce infatti Dende, il Dio della Terra, rendendo inutilizzabili le Sfere del Drago terrestri. A quel punto Goku, Vegeta e Kaioshin sono costretti a cercare una soluzione altrove. La loro missione li conduce direttamente nel Regno dei Demoni, dove scopriranno l'esistenza di un secondo e antichissimo gruppo di Sfere del Drago.

È durante questo viaggio che entreranno in scena anche alcuni personaggi inediti, tra cui Glorio e Panzy, destinati ad avere un ruolo importante al fianco dei protagonisti.

Su Italia 2 torna anche One Piece con la saga di Wano

La serata dedicata agli anime di Italia 2 non si fermerà a Dragon Ball Daima. Prima della nuova serie di Toriyama, il canale proporrà infatti due episodi inediti di One Piece in prima visione assoluta con doppiaggio italiano.

Goku in una scena di Dragon Ball: Daima

L'appuntamento è fissato alle 21:00, quindi in prima serata, mentre Dragon Ball Daima seguirà alle 22:00 con i suoi due episodi consecutivi.

Gli episodi di One Piece appartengono alla saga del Paese di Wa, uno degli archi narrativi più importanti della storia recente dell'anime. Qui la ciurma di Cappello di Paglia torna a Wano per unirsi alla lotta di Momonosuke e dei samurai fedeli a Oden contro il dominio di Kaido, l'imperatore che da anni tiene il Paese sotto il proprio controllo.

Il lunedì sera di Italia 2 diventa così un appuntamento particolarmente ricco per gli appassionati di anime, con due grandi franchise giapponesi uno dopo l'altro: prima One Piece, poi il debutto italiano di Dragon Ball Daima.