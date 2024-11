La Promessa anticipazioni 16 novembre: Cruz vuole vendicarsi di Maria, mentre Petra sospetta della marchesa

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 sabato 16 novembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Il Conte de Ayala e ha un regalo per Petra:. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Petra rivela ad Ayala che è stata Cruz a scegliere Feliciano come valletto di Curro durante la battuta di caccia. Il conte, sopraffatto dai ricordi, cede alla tentazione di baciarsi con la sua ex amante. Virtudes, sotto ricatto da parte di Norberta, decide di tornare a casa del fratello Antonio, un gesto che non vuole fare.

Simona le dà supporto e il loro addio è commovente. Margarita inizia a capire che le intenzioni del conte verso Pelayo non sono quelle che sembrano. Nel frattempo, Manuel scopre le menzogne di Abel ed è pronto ad affrontarlo, ma Jana lo avverte di fare attenzione, poiché Abel conosce il loro segreto.

Anticipazioni de La Promessa: Lo sciopero di Maria ha successo

Manuel scopre che Abel conosceva la verità sulla sua relazione con Jana, ma aveva scelto di non affrontare apertamente l'argomento. Questo fatto lo turba profondamente, alimentando tensioni e dubbi, dopo aver scoperto le bugie del dottore fatte durante il viaggio a Cordoba. Jana, però, lo invita alla cautela: Abel potrebbe creare problemi se si sentisse messo alle strette.

Nel frattempo, il conte de Ayala manifesta il suo affetto per Petra con un regalo simbolico e le promette di scoprire la verità sulla misteriosa morte di Feliciano. Petra, sempre più convinta che Cruz sia coinvolta, inizia a temere le conseguenze di questa scoperta. Catalina affronta Pelayo riguardo al loro improvviso ritorno dalle terme.

Lui le confessa di aver preso quella decisione per evitare cerimonie ufficiali che avrebbero risvegliato il dolore legato alla perdita dei suoi genitori. Tuttavia, il comportamento di Pelayo appare sempre più enigmatico. Maria si mette alla guida dello sciopero della servitù, decisa a negoziare migliori condizioni di lavoro per tutti i domestici.

Lorenzo viene informato da Margarita sul rientro precipitoso di Pelayo e Catalina, e apprende anche del miglioramento di Curro. Intanto, Romulo avvisa Alonso dello sciopero in corso. Dopo iniziali resistenze, Alonso decide di accogliere le richieste dei domestici. Tuttavia, Cruz, furiosa per l'accaduto, medita vendetta contro chi ha osato sfidarla.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Catalina è preoccupata per la salute del fidanzato Pelayo e ne parla con le donne in cucina.