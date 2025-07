La Promessa anticipazioni 16 luglio: Don Ricardo pronto a svelare il segreto di Teresa e Marcelo

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Teresa implora Don Ricardo ma il maggiordomo non ha intenzione di coprire le sue bugie

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova, e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: Ayala è ormai un ospite sgradito e Alonso lo affronta apertamente. Intanto Amalia è ricattata per distruggere Cruz.

Santos, seguendo il consiglio di Petra, prova a nascondere il rancore verso suo padre Ricardo, convinto che l'uomo gli stia celando la verità sulla morte della madre. Ma fingere serenità si rivela più difficile del previsto e presto il ragazzo capisce di non poter più trattenere le proprie emozioni.

Nel frattempo, Curro affronta Martina: il loro rapporto è ormai logoro, complice anche la rivelazione di Julia sul legame di sangue tra Curro e Jana. Dopo un confronto sincero, i due decidono di lasciarsi. Intanto la duchessa di Carril torna a La Promessa, ma le sue spiegazioni non convincono nessuno. I marchesi Cruz e Alonso propongono a Manuel e Jana di sposarsi, ma a precise condizioni. Jana le rifiuta e ferisce Manuel, che deluso, decide di affrontarla.

Amalia è ricattata per distruggere Cruz

Il marchese Alonso non nasconde ad Ayala il suo malcontento per la sua presenza alla tenuta: gli fa chiaramente intendere che la sua presenza non è gradita, da nessuno. Margarita, che il conte avrebbe dovuto sposare ormai è lontana e decisa a non fare ritorno per evitare il matrimonio. Vista questa situazione, Alonso non trova più alcuna giustificazione alla permanenza del conte nella sua proprietà.

Tuttavia, con apparente magnanimità, gli concede ancora di restare, pur lasciando intendere che il suo tempo lì è ormai agli sgoccioli. Teresa si rivolge disperatamente a Don Ricardo, implorandolo di non rivelare a Don Romulo il segreto che la lega a Marcelo, i due non sono marito e moglie come hanno fatto intendere.

Ma il maggiordomo, integerrimo e leale, rifiuta di mentire. Per i due fratelli si prospettano tempi duri: se la verità venisse a galla, le conseguenze potrebbero essere devastanti. Dietro la diffusione delle voci sul presunto tradimento di Don Alonso si cela proprio la duchessa di Carril, spinta a farlo da Don Lorenzo.

L'uomo, approfittando di un segreto scottante - ovvero che Vera è in realtà la figlia di Amalia - tiene la donna sotto ricatto. Amalia, costretta a collaborare per non perdere tutto, agisce nell'ombra, ignara però che proprio Lorenzo, col suo doppio gioco, ha contribuito a distruggerla. Il suo vero obiettivo? Colpire Cruz e smantellare il fragile equilibrio della tenuta.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il sergente Burdina ha liberato Rómulo, e tutti, a La Promessa, lo accolgono a braccia aperte.