La Promessa anticipazioni 16 giugno: Manuel torna in carcere ma per aiutare Don Romulo

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Il marchesino, grato per il sacrificio del maggiordomo, decide di fargli visita e si accorge delle dure condizioni in cui è detenuto.

La Promessa torna su Rete 4 domani alle 19:40 circa. La soap spagnola, ambientata a Cordova, è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel confida a Jana il desiderio di portarla a una merenda tra amici, ma lei è piena di timori.

Riassunto dell'episodio precedente

Simona mette Vera alle strette, pretendendo la verità. Con l'appoggio di Candela, che conferma di sapere tutto, le rivelano che è stato Lope a confidare loro la sua vera identità. Costretta, Vera ammette con riluttanza di essere la figlia dei duchi De Carril. Nel frattempo, Teresa resta scioccata nel vedere la foto di Marcelo su un giornale.

Presi dal panico, i due strappano l'articolo compromettente da ogni copia, sperando che nessuno lo abbia letto. Intanto Don Romulo si è costituito, confessando l'omicidio di Gregorio e facendo liberare Manuel. Ora Don Alonso è in ansia per il futuro del maggiordomo. Cruz, resta irremovibile: non perdona Pia e Don Alonso per l'inganno, e si rifiuta di reintegrare la donna.

Margarita interpretata da Cristina Fernández Pintado

Anticipazioni de La Promessa: Don Ricardo rimprovera con durezza Petra

Manuel torna in carcere, ma questa volta da uomo libero. Il suo scopo è far visita a Don Romulo, il maggiordomo che ha confessato l'omicidio di Gregorio, permettendo così la scarcerazione del giovane De Luján. Durante l'incontro, Manuel nota con preoccupazione che l'uomo viene trattato in modo molto severo dai suoi carcerieri.

Più tardi, una volta rientrato alla tenuta, Manuel si confida con Jana. Le racconta della visita in carcere e le rivela anche il suo desiderio di portarla con sé a una merenda organizzata da Jacobo insieme ad alcuni amici. Jana, sebbene felice all'idea di trascorrere del tempo con l'uomo che ama, si mostra piuttosto timorosa: teme di essere trattata con sufficienza dagli amici del suo fidanzato a causa delle sue umili origini.

Nel frattempo, Manuel non riesce a togliersi dalla mente le dure condizioni in cui versa Don Romulo e decide di fare tutto il possibile per ottenere la sua scarcerazione. Intanto, Ayala informa Margarita di aver fissato la data delle nozze, mentre Don Ricardo rimprovera Petra per non aver curato adeguatamente la pulizia della camera del conte.