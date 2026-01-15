La Promessa anticipazioni 16 gennaio: Leocadia occupa le stanze di Cruz

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Tonio viene nascosto da Padre Samuel e Lope mentre indagano su di lui.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il ritorno di Adriano mette in crisi Catalina: l'uomo cerca un incontro, ma la marchesina, terrorizzata, nasconde ancora il segreto della sua gravidanza gemellare. Nonostante le pressioni di Martina, Catalina non si sente pronta a rivelargli la verità. Nel frattempo, Curro è disperato per la morte del Dottor Gamarra, che considera l'unico testimone in grado di scagionare Cruz e trovare l'assassino di Jana. In un vicolo cieco, il giovane compie il passo rischioso di rivolgersi a Don Lorenzo.

Sul fronte dei preparativi nuziali, il conflitto tra Martina e Jacobo esplode: la donna gestisce le nozze in totale autonomia, ferendo l'orgoglio del fidanzato che si sente ormai escluso. Infine, Maria Fernandez rischia il licenziamento. Leocadia manipola Petra affinché la cacci, ma l'intervento protettivo di Don Romulo e Don Ricardo riesce, per il momento, a salvare la posizione della cameriera.

Tonio interpretato da Álvaro Quintana

La Promessa anticipazioni: L'ascesa di Leocadia: Una nuova padrona?

Il piano di Leocadia per rimpiazzare definitivamente la Marchesa Cruz procede senza sosta. Per consolidare la sua posizione, la donna decide di occupare simbolicamente il cuore del potere: l'ala del palazzo riservata alla Marchesa. Quando Don Alonso la sorprende nelle stanze della moglie, Leocadia sfodera la sua astuzia e mente sapendo di mentire: giustifica il trasloco con una presunta perdita d'acqua nella sua camera. Alonso, ancora troppo angosciato dalla misteriosa sparizione di Manuel per indagare oltre, accetta la scusa, ignorando che Leocadia sta ormai reclamando il dominio assoluto sulla tenuta.

Chi è davvero Tonio?

All'insaputa di tutti, la tenuta nasconde un ospite inatteso: Tonio, il figlio di Simona. Dopo averlo salvato in paese, Padre Samuel e Lope lo tengono nascosto nella stanza del giovane parroco. Tuttavia, Lope nutre profondi sospetti e non è convinto dell'identità del giovane. Per guadagnare tempo e indagare sulla verità senza scatenare il caos, Lope mente a Tonio, facendogli credere di trovarsi nei locali della parrocchia e non a pochi metri dalla madre, ignara di tutto.

María Fernández interpretata da Sara Molina

Nuove alleanze e gelosie tra i domestici

La battaglia per la sopravvivenza di Maria Fernandez continua. Mentre Petra attende nell'ombra il momento giusto per licenziarla, Maria trova una difesa inaspettata in Ana. La moglie di Ricardo sta tessendo un legame sempre più stretto con la cameriera, offrendole protezione e conforto. Questa nuova amicizia, però, non convince Pia: l'ex governante osserva con diffidenza il comportamento di Ana, temendo che la donna stia solo recitando una parte per ingraziarsi la servitù e riconquistare Don Ricardo.