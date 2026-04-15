La Promessa anticipazioni 16 aprile, Catalina nel panico: Eugenia con i gemellini da sola

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina trova Eugenia da sola con i neonati e teme il peggio. Intanto, Pia confessa a Curro una scoperta che potrebbe cambiare le indagini sulla morte di Jana.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Nonostante l'attacco frontale di Maria, convinta che dietro la sua imminente scomunica ci sia lo zampino di Petra, Padre Samuel sceglie di credere alla governante. Colpito dalla forza con cui la donna nega ogni coinvolgimento, il sacerdote decide di difenderla davanti alla servitù, mettendo a tacere le illazioni della cameriera.

Nel frattempo, ai piani alti, Catalina svela ad Adriano la verità sulla sua salute: non è affatto malata. La marchesina ha finto un malessere improvviso come parte di un "inganno a fin di bene" orchestrato insieme a Pia. Lo stratagemma serve a costringere Emilia a restare alla tenuta per prestarle soccorso, guadagnando così tempo prezioso affinché l'infermiera e Don Romulo possano finalmente chiarirsi.

Eugenia Ezquerdo e interpretata da Alicia Moruno

La Promessa anticipazioni: Catalina trova Eugenia con i gemellini

Catalina, rientrando nelle sue stanze, vive il suo peggior incubo: trova Eugenia da sola con i suoi gemellini. Memore dell'instabilità mentale della donna e del recente ritrovamento del sonaglietto di Andrés nella sua camera, la marchesina viene travolta da un attacco di panico.

Terrorizzata per l'incolumità dei piccoli, Catalina affronta Curro, implorandolo di tenere sua madre adottiva lontana dai bambini. Il ragazzo cerca di rassicurare prima Catalina e poi la stessa Eugenia, visibilmente confusa. Ma il vero pericolo non è la povera donna, bensì Leocadia e Lorenzo che nell'ombra continuano a manipolare la mente di Eugenia per renderla una minaccia agli occhi di tutti.

Pía interpretata da María Castro

Il mistero di Jana: la confessione di Pia

Mentre Curro tenta di gestire la crisi familiare, Pia chiama il ragazzo perché ha scoperto un dettaglio fondamentale e finora inedito sulla misteriosa morte di Jana. Questa nuova pista potrebbe finalmente chiarire se la giovane cameriera sia stata vittima di un tragico incidente o di un omicidio premeditato.

Jacobo e Lisandro: il tormento di Martina

Sul fronte dei nobili, Jacobo cerca di correre ai ripari. Consapevole dei sospetti di Martina, l'uomo le assicura solennemente di non avere alcun accordo segreto con il Duca Lisandro. Martina finge di credergli, ma la complicità vista tra i due uomini continua a tormentarla.