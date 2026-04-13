La Promessa anticipazioni 14 aprile, Martina indaga: cosa nascondono Jacobo e Lisandro?

Martina sospetta che Jacobo e il Duca Lisandro siano complici in un affare losco. Curro crolla tra le braccia di Angela, mentre Lorenzo continua a torturare psicologicamente Eugenia.

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Martina sospetta un legame tra Jacobo e Lisandro, Curro cede alla disperazione tra le braccia di Angela. Intanto, il piano di Lorenzo contro Eugenia diventa sempre più crudele.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Padre Samuel è a un passo dalla scomunica. Maria, distrutta dal dolore, esplode in un'accusa plateale contro Petra davanti a tutta la servitù, convinta che la governante sia la mente dietro la segnalazione. Tuttavia Don Romulo, è costretto a rimproverare pubblicamente la cameriera per aver lanciato accuse prive di prove.

Mentre il caos regna tra i domestici, Catalina e Pia non si rassegnano all'addio di Emilia. Convinte che il legame con il maggiordomo sia troppo prezioso per essere spezzato, le due donne orchestrano un piano d'emergenza per sabotare la sua partenza, cercando di dimostrarle che il suo futuro è ancora alla tenuta. In cucina, Simona affronta nuovamente Toño, ma il ragazzo continua a mentire spudoratamente negando ogni evidenza.

Jacobo e Curro

La Promessa anticipazioni: Martina scopre il patto segreto tra Jacobo e Lisandro!

L'atmosfera a Palazzo si fa irrespirabile per Martina. La ragazza nota con crescente preoccupazione una complicità fin troppo marcata tra il suo futuro sposo, Jacobo, e il Duca Lisandro. I due sembrano che se la intendano, suggerendo un'amicizia che affonda le radici in un passato comune e, probabilmente, poco pulito. Martina inizia a temere che Jacobo non sia arrivato alla tenuta solo per lei, ma che faccia parte di un piano più ampio orchestrato dal Duca per controllare la famiglia Luján.

Lorenzo Conte De La Mata interpretato da Guillermo Serrano

Il pianto di Curro: Angela diventa il suo rifugio

Dopo giorni passati a fingere forza per proteggere sua madre e indagare su Jacobo, Curro ha un violento crollo emotivo. Davanti ad Angela, il ragazzo si lascia andare, mostrando tutta la sua fragilità, oppresso dal peso di segreti troppo grandi per lui. Angela, nonostante la gelosia provata nei giorni scorsi, mette da parte ogni risentimento: colpita dal dolore sincero del ragazzo, gli offre il suo totale sostegno, promettendogli di restargli accanto in questa battaglia contro le ombre del passato.

La trappola di Lorenzo: Eugenia verso l'abisso

Don Lorenzo non si ferma davanti a nulla. Per assicurarsi che Eugenia venga dichiarata definitivamente folle e allontanata da Palazzo, il Capitano mette in atto una serie di subdoli "trucchetti" psicologici. L'obiettivo è minare la sua stabilità mentale fino al punto di non ritorno, portandola a dubitare dei suoi stessi sensi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Lorenzo e Leocadia stanno mettendo in atto un piano per far sentire Eugenia sempre più confusa.