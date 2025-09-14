La Promessa anticipazioni 15 settembre: Manuel accelera i preparativi delle nozze, Cruz pronta a colpire

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Determinata e risoluta, Jana affronta Cruz senza timore, dichiarando di non voler più subire le sue umiliazioni.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

L'arrivo di Leocadia alla tenuta sconvolge la marchesa Cruz, che, pur odiandola, la accoglie con apparente cordialità. In realtà, anni prima, Cruz aveva ordinato a Don Rómulo di ucciderla, il maggiordomo però non ebbe il coraggio e preferì mentire. Ora Leocadia tenta di conquistare la fiducia della casa e si avvicina a Catalina, condividendo con lei un segreto doloroso: anche lei era rimasta incinta da nubile.

Con questa la de Figueroa confidenza cerca di infonderle coraggio e di spingerla ad aprirsi. Cruz osserva la scena con crescente inquietudine, temendo la nuova complicità tra le due. Intanto proseguono i preparativi per le nozze di Jana e Manuel, e la marchesa stabilisce che sarà Lorenzo a condurre la sposa all'altare.

Cruz e Jana

La Promessa anticipazioni: Tutto pronto per le nozze ma Cruz non si arrende

Le tensioni attorno al matrimonio tra Manuel e Jana non accennano a placarsi. Il marchesino, che solo da pochi giorni ha ritrovato la sua amata, ha deciso di accelerare i suoi piani. Manuel annuncia a tutti gli abitanti della tenuta che lui e Jana si sposeranno entro pochi giorni.

Naturalmente, il giovane deve affrontare le resistenze dei suoi genitori, in particolare quelle di Cruz. La marchesa, infatti, trama da settimane pur di impedire che un'ex cameriera diventi sua nuora, temendo che ciò getti disonore e vergogna sulla sua famiglia.

Nel frattempo, Jana è tornata a La Promessa con un nuovo piglio. Sin dal suo arrivo, ha chiarito a Cruz che non accetterà più di essere umiliata e che continuerà a frequentare i suoi ex colleghi. Ma la marchesa non è tipo da restare con le mani in mano: ha già studiato la sua prossima mossa per fermare a ogni costo il matrimonio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ricardo si confida con Romulo.