La Promessa anticipazioni 15 marzo: Cruz contatta Manuel, Catalina e Adriano si sposano

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Mentre il Palazzo festeggia l'unione di Catalina e Adriano, un'ombra inquietante si allunga sul futuro di Manuel: la Marchesa Cruz è tornata a farsi sentire.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Curro, scampato alla morte, indaga segretamente sulla gioielleria Llop: dove potrebbe scoprire il mandante che ha assoldato Basilio per ucciderlo. Mentre il giovane cerca il colpevole, Eugenia vive un momento di lucidità e confessa a Martina gli orrori subiti in sanatorio. Terrorizzata dall'idea di tornarci per mano di Lorenzo, supplica la nipote di farle incontrare Cruz, ponendo la ragazza davanti a un pericoloso dilemma morale.

Nelle cucine, la rottura tra Simona e Toño è ormai definitiva: la prova della catenina d'oro convince la cuoca del tradimento del figlio, rendendo vani i tentativi di mediazione di Candela. Intanto, calato il sipario sulle nozze di Catalina e Adriano, la realtà bussa alla porta. Leocadia impone con pugno di ferro la sua autorità sulla nuova coppia, mentre Manuel riceve una lettera misteriosa che mette in serio pericolo il futuro del suo sogno aeronautico.

Manuel

Anticipazioni de La Promessa, Cruz torna a farsi sentire con una lettera

Non c'è pace per Manuel. Proprio mentre tenta di risollevare le sorti dell'officina dopo il disastro economico causato da Toño, il marchesino riceve una lettera che gli gela il sangue. Il mittente è la persona che mai avrebbe voluto sentire: Madre Cruz. Nonostante sia rinchiusa in carcere per l'omicidio di Jana, la Marchesa dimostra di avere ancora lunghi tentacoli e segreti pronti a essere usati come armi.

Le nozze di Catalina e Adriano

Nozze a Palazzo: il sogno di Catalina tra segreti e divieti

Dopo mille peripezie e il fallito tentativo di sposarsi in segreto, Catalina e Adriano coronano finalmente il loro sogno d'amore. La cerimonia si svolge nello splendido salone del palazzo, circondati dall'affetto di tutti gli abitanti della tenuta. Tuttavia, la festa ha un retrogusto amaro. Leocadia è stata categorica: la notizia del matrimonio deve rimanere rigorosamente entro i confini de La Promessa. Il rischio di uno scandalo che coinvolga la Corona è troppo alto e nessuno può permettersi che il Re venga a sapere dell'unione della marchesina con un uomo di rango inferiore.

Cucina in frantumi: Simona non cede a Toño

Il clima festivo del piano nobile non riesce a scalfire il gelo che regna nelle cucine. Candela, con la sua solita generosità, tenta in ogni modo di fare da paciere tra Simona e Toño, sperando che l'atmosfera del matrimonio possa ammorbidire il cuore della cuoca. Ma ogni sforzo è inutile: Simona, ferita dal tradimento del figlio e convinta delle sue bugie sul furto, non intende fare un passo indietro. Il muro di silenzio tra madre e figlio sembra ormai destinato a non crollare mai.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Eugenia è curiosa di conoscere il progetto di Manuel