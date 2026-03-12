La Promessa anticipazioni 13 marzo, Curro: il suo omicidio pianificato in una gioielleria

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre il Palazzo festeggia l'unione di Catalina e Adriano, Curro scopre il nome del luogo dove è stata pianificata la sua morte.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

La missione a Villalquino precipita nel terrore: Basilio riconosce Lope e Curro, estrae un coltello e prende Angela in ostaggio. In un confronto brutale, Curro svela le carte: sa che il falso stalliere è un sicario assoldato per ucciderlo. La vita di Angela è ora appesa a un filo. A palazzo, Lorenzo e Leocadia accelerano l'eliminazione di Eugenia. Somministrandole massicce dosi di laudano, la trascinano in un abisso di deliri e allucinazioni.

L'obiettivo è ormai prossimo: mostrare a Don Alonso una donna completamente folle per legittimarne l'internamento immediato. Simona scopre il castello di bugie di Toño: il ragazzo ha ancora al collo la sua catenina d'oro, un dettaglio che smentisce il furto. Intanto, l'imminente matrimonio "ufficiale" di Catalina è avvolto nel risentimento; l'esclusione di Simona come madrina, imposta da Leocadia, ha suscitato malumori.

Héctor Fernández Otones è il mercenario Basilio

Anticipazioni de La Promessa, il mercenario confessa: la pista della gioielleria Llop

Il rientro dal casinò di Curro, Angela e Lope è carico di adrenalina e paura. Dopo aver puntato il coltello contro Angela, Basilio è stato messo alle strette e ha vuotato il sacco: ha ammesso di essere un mercenario assoldato esclusivamente per uccidere Curro. Sebbene sostenga di non conoscere l'identità del mandante, rivela un dettaglio fondamentale: l'ingaggio è avvenuto presso la gioielleria Llop. Curro, sconvolto ma determinato, trova in Pia una confidente preziosa e inizia immediatamente a indagare su quel luogo per scoprire chi vuole vederlo morto.

Manuel sotto scacco: una lettera minaccia l'officina

Dopo il disastro economico causato da Toño (che continua a sostenere la tesi del furto nonostante i dubbi di Simona), Manuel non si arrende. Il marchesino sta cercando disperatamente di rilanciare l'officina e il progetto dei motori, ma proprio quando sembra ritrovare la rotta, arriva una lettera inattesa. Il contenuto del messaggio è un fulmine a ciel sereno che rischia di bloccare definitivamente i suoi sogni aeronautici.

Padre Samuel celebra le nozze tra Catalina e Adriano

Finalmente sposi: il sì di Catalina e Adriano

Nonostante le opposizioni iniziali, le interruzioni e le rigide imposizioni di Leocadia, il grande giorno è arrivato. Catalina e Adriano si uniscono finalmente in matrimonio con una splendida cerimonia a Palazzo. È un momento di rara felicità per la tenuta: la sposa è radiosa e il legame con il suo Adriano viene finalmente ufficializzato davanti ad amici e parenti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Petra ha trovato un lavoro per Alicia alla panetteria e lo comunica a Don Samuel.