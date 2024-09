La Promessa, anticipazioni 11 settembre: Maria viene ritrovata, Pia è furiosa con Lope

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 11 settembre alle 15:50. Ecco un'anteprima della trama della puntata: Pelayo ha un piano per la consegna delle armi. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Vera si finge cameriera

Alonso, inseguendo un'intuizione improvvisa, indica a tutti il posto in cui può essere tenuta prigioniera Maria. Tutti vanno nella direzione indicata del marchese nella speranza di ritrovare viva la cameriera rapita da Valentin. Dopo una lunga ricerca, la giovane viene trovata nella grotta che Alonso aveva descritto e finalmente può tornare a casa sana e salva.

Nel frattempo, Donna Pia è furiosa con Lope per aver introdotto Vera di nascosto. La ragazza si fa passare per una cameriera e, nonostante la sua posizione precaria, riesce a guadagnarsi l'ammirazione dei signori. Tuttavia, Petra inizia a sospettare delle sue vere origini e comincia a indagare, mettendo Vera in una posizione delicata.

Lope è stato rimproveerato da Pia

Pelayo, trova una soluzione per la consegna delle armi a Cavendish. Propone di effettuare un'unica consegna utilizzando un'esca, ma mantiene i dettagli del piano segreti, lasciando Jeronimo preoccupato e confuso. Manuel ritorna dalla visita a Jimena con notizie preoccupanti: la sua condizione è peggiorata drasticamente e crede che il loro matrimonio sia ideale. Donna Pia, infine, è molto dura con Jana dopo che la giovane ha svelato a Curro il segreto della sua maternità.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Maria viene ritrovata nella grotta.