La promessa anticipazioni 15 dicembre: Abel confessa tutto a Manuel e Jana, Salvador e Lope si allontanano

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 15 dicembre su Rete 4 alle 19.40: Margarita rinuncia a una cena con Ayala per il malore di Martina. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Manuel, ormai distante da Jimena, accetta di accompagnarla a eventi sociali per salvare le apparenze, ma rifiuta categoricamente di vivere con lei. Jimena tenta invano di riconquistarlo, alimentando ulteriori tensioni. Nel frattempo, Don Lorenzo si trova di fronte alle macchinazioni di Mr. Cavendish, che trama per eliminare Pelayo e propone a Lorenzo di non ostacolarlo in cambio del ruolo di successore.

Catalina assume la leadership nella gestione delle salse e marmellate, motivando i domestici e puntando a un'espansione che favorisca tutti. Ayala, intanto, cerca di conquistare Margarita con un regalo elegante, attirando la sua attenzione. Tuttavia, la scena provoca la furia di Martina, che si lascia accecare dalla gelosia, preannunciando nuovi scontri con sua madre.

Anticipazioni de La Promessa: Don Romulo cerca un nuovo primo valletto

Dopo un inizio difficile, Maria e Vera decidono di mettere da parte i dissapori. Le due cercano un terreno comune per collaborare, ma l'armonia non è immediata. Cosa diversa per i loro fidanzati, il rapporto tra Salvador e Lope infatti si complica: i due amici si allontanano, ognuno preso dai propri problemi personali.

Con l'organizzazione della tenuta in continuo cambiamento, Don Romulo è costretto a cercare un nuovo primo valletto. La scelta si rivela più complessa del previsto. Petra, nostalgica, ripensa al povero Feliciano, ritenendolo perfetto per quel ruolo. La sua assenza pesa ancora molto sul personale di servizio e, per lei, nessun candidato sembra essere all'altezza di suo figlio defunto.

Con l'imminente matrimonio tra Salvador e Maria, le due donne cercano di motivare Salvador a candidarsi nuovamente per il ruolo di primo valletto. La proposta, tuttavia, incontra la resistenza del giovane, che teme di non essere all'altezza. Il supporto di Maria, però, potrebbe convincerlo a rimettersi in gioco.

Margarita è costretta a rinunciare alla cena con Ayala a causa di un improvviso, e sospetto, malore di Martina. La donna non nasconde il suo dispiacere, ma la salute di sua figlia ha la priorità. Il conte, pur comprendendo la situazione, teme che l'imprevisto possa rallentare i suoi piani contro Cruz.

Esausto per il peso delle sue menzogne, Abel decide finalmente di confessare tutto. Il dottore rivela a Manuel e Jana di aver sempre saputo che la gravidanza di Jimena era una farsa. Ammette di aver tenuto il gioco della donna e agito alle loro spalle, ma ora è stanco di vivere nel rimorso.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jimena entra in cucina e pretende con arroganza delle mele e parla con Simona della figlia Virtudes.