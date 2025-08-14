La Promessa anticipazioni 15 agosto: Pelayo teme che Adriano possa prendersi il bambino

La Promessa torna domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap spagnola, disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e ruota attorno alla vita nel palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Martina cerca di capire se la cugina prova ancora dei sentimenti per Adriano, Julia e Curro affrontano momenti di incertezza sul loro futuro insieme.

Cruz incoraggia Manuel a organizzare la festa di fidanzamento con Jana e si offre di convincere personalmente la ragazza. Nel frattempo, Julia comprende che nulla potrà restituirle Paco: né il risarcimento in denaro né un matrimonio combinato dal fratello del suo ex fidanzato con Curro potranno colmare il vuoto lasciato dalla perdita.

Don Lorenzo, sempre più deciso a liberarsi di Curro, consiglia a Julia di concentrarsi sugli aspetti pratici e mettere da parte i sentimenti. Petra annuncia l'arrivo a sorpresa del Duca de Carril, padre di Vera; la giovane teme di mostrarsi in uniforme da cameriera, ma le cuoche e Lope la rassicurano sulla sua immagine.

Vera è Angela Echaniz

Anticipazioni de La Promessa: Lorenzo e José Juan continuano a tessere accordi strategici

Il Duca de Carril arriva a sorpresa alla tenuta, suscitando il panico di sua figlia. L'annuncio del suo arrivo, dato da Petra alla servitù, mette in agitazione Vera, preoccupata per la reazione del padre nel caso la vedesse in divisa. Al momento, però, il Duca sembra essere lì solo per affari con il marchese e non si accorge della presenza della ragazza, che comunque fatica a mantenere la calma.

Nel frattempo, Jana continua a prendere lezioni di buone maniere dalla signora Ros, arrivata alla tenuta con l'obiettivo di esasperarla e costringerla a lasciare la proprietà e Manuel. Nonostante l'intento iniziale, le lezioni procedono bene e Jana comincia a guadagnare la simpatia della signora Ros, che nel frattempo la mette in guardia sulle vere intenzioni di Cruz.

Pelayo è ancora indeciso sul da farsi e teme che Adriano, il padre del bambino di Catalina, possa tornare un giorno per reclamarlo. Martina chiede alla cugina se prova ancora dei sentimenti per Adriano, mentre Julia e Curro rimangono incerti sul loro futuro matrimonio. Intanto, Lorenzo e José Juan continuano a fare accordi riguardo alle loro questioni familiari e sentimentali.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il Marchese riceve un biglietto dal Duca di Carril,