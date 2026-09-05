Fabrizio Corona, notte di paura: “Faremo del male a Carlos”. Aggredito a Milano

L'ex paparazzo ha denunciato una richiesta di denaro accompagnata da minacce contro lui e il figlio Carlos. Durante l'incontro organizzato con gli agenti, la situazione sarebbe poi degenerata.

Fabrizio Corona è stato protagonista, nelle scorse ore, di una vicenda di cronaca avvenuta a Milano. Secondo quanto riportato da Repubblica, l'ex paparazzo si sarebbe recato in Questura dopo aver ricevuto sul cellulare alcuni messaggi intimidatori. Al centro della vicenda ci sarebbe un ragazzo che, secondo la ricostruzione, avrebbe chiesto a Corona 500 euro minacciando di fare del male a lui e al figlio Carlos qualora il denaro non fosse stato consegnato.

Fabrizio Corona denuncia le minacce e si presenta all'appuntamento con la Polizia

Secondo quanto appreso dal quotidiano l'ex fotografo ha informato la Polizia mostrando i messaggi ricevuti e indicato il luogo dell'appuntamento concordato con i giovani. Gli agenti avrebbero deciso di accompagnarlo all'incontro con due volanti. Una volta arrivati a Città Studi, la situazione sarebbe degenerata: due giovani si sono avvicinati al SUV di Corona e uno dei due ha colpito il veicolo con una catena, danneggiandone il parabrezza. A quel punto gli agenti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a bloccare un 20enne, mentre il presunto complice, 24 anni, sarebbe riuscito a fuggire aiutandosi con dello spray urticante che teneva in tasca.

Il giovane fermato sarebbe stato denunciato a piede libero per tentata estorsione e danneggiamento aggravato. Secondo quanto riferito, si tratterebbe di una persona che in passato avrebbe frequentato Carlos Corona. Il ragazzo, figlio di un giornalista e conduttore televisivo, sarebbe inoltre il presunto autore delle telefonate e dei messaggi minatori. Restano comunque da chiarire le motivazioni della richiesta di denaro e l'esatta dinamica dell'aggressione.

Fabrizio Corona con il figlio Carlos

La vicenda di cronaca arriva inoltre in un momento particolarmente delicato per Corona, nuovamente al centro dell'attenzione mediatica per le dichiarazioni pronunciate nella sua trasmissione Falsissimo. Nel programma, l'ex paparazzo ha rivolto pesanti accuse nei confronti di Belen Rodriguez, sostenendo che la showgirl avrebbe avuto in passato una relazione con Ignazio Moser, all'epoca fidanzato della sorella Cecilia Rodriguez.

Si tratta di accuse e ricostruzioni contestate dagli interessati, che hanno generato nuove polemiche nel mondo dello spettacolo. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono successivamente sposati e hanno avuto una figlia.