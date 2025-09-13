La Promessa anticipazioni 14 settembre: Catalina si confida con Leocadia, Cruz scopre che Romulo le ha mentito

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: l'arrivo di Leocadia crea nuove tensioni alla tenuta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Cruz ha trascorso le ultime ore protestando con tutte le sue forze contro l'imminente matrimonio di Manuel e Jana, tentando disperatamente di impedirlo. Questa volta, però, non può contare sull'appoggio del marito: Alonso è deciso e insiste affinché le nozze si svolgano entro due giorni. Nonostante il desiderio di Jana di avere accanto gli amici più stretti, la marchesa vuole escludere buona parte della servitù dal banchetto nuziale.

Nel frattempo, Cruz si trova a dover gestire un'altra preoccupazione: l'arrivo alla tenuta di Leocadia, temuta ex amica della marchesa. Alonso, intanto, rimane sconvolto dalla confessione di Catalina: sua figlia gli rivela che il bambino che porta in grembo non è di Pelayo, ma di Adriano. La giovane, adesso, rifiuta di parlare con lui sia della gravidanza sia del passato con l'ex mezzadro.

Leocadia e Catalina

La Promessa anticipazioni, La scelta di Cruz: Lorenzo guida Jana all'altare

L'arrivo di Leocadia alla tenuta sconvolge la marchesa. Nonostante la profonda antipatia per la nuova arrivata, la nobildonna decide di accoglierla a braccia aperte, mostrando buon viso a cattivo gioco, una strategia in cui Cruz è maestra. In realtà, Cruz aveva sperato che Leocadia fosse morta: anni prima, era stata proprio lei a commissionare il suo omicidio a Don Rómulo.

Tuttavia, il maggiordomo, all'ultimo momento, non ebbe il coraggio di portare a termine il crimine e preferì mentire a Cruz, dicendole che Leocadia non sarebbe più stata un problema. Quest'ultima, dal canto suo, cerca di ingraziarsi il resto della casa e approfitta dell'occasione per confortare Catalina, raccontandole della sua esperienza e spronandola a confidarsi.

Leocadia confessa alla marchesina di essere stata anch'ella incinta da nubile, cercando di darle coraggio, avvicinamento che Cruz segue con molta trepidazione. Nel frattempo, fervono i preparativi per le nozze tra Jana e Manuel, e Cruz stabilisce che sarà Lorenzo a condurre la sposa all'altare.

