La Promessa anticipazioni 14 ottobre: Curro sfonda la porta e trova Angela priva di sensi

La soap La Promessa torna mercoledì 14 ottobre alle 19:40 su Rete 4 con una puntata carica di tensione, destinata a segnare il finale della quarta stagione. Al centro della vicenda ci sono le nozze forzate di Angela e il drammatico tentativo della ragazza di sottrarsi a un destino che non vuole accettare.

La Promessa anticipazioni del 14 ottobre: cosa vedremo

Nella puntata di mercoledì 14 ottobre, mentre in chiesa gli invitati aspettano invano l'arrivo della sposa, a palazzo si consuma una corsa contro il tempo: Curro riceve una lettera d'addio e si precipita nella stanza della sua amata, dove fa una scoperta sconvolgente. Spazio anche ai chiarimenti tra Enora e Toño, ai rimproveri di Lope in cucina e alla confessione di Adriano a Martina.

Angela ingerisce una dose eccessiva di medicine per sfuggire alle nozze

In chiesa cresce l'inquietudine per il mancato arrivo della sposa e Don Lorenzo perde progressivamente la pazienza. La ragione dell'assenza di Angela è drammatica: incapace di accettare il matrimonio forzato con il Capitano, la ragazza si chiude nella propria stanza, scrive una lettera d'addio e ingerisce una grande quantità di medicine nel tentativo di togliersi la vita.

Pía avverte Curro e lui sfonda la porta della stanza di Angela

Intuendo che qualcosa di grave sta accadendo, Pía trova la lettera di addio lasciata da Angela e corre a consegnarla a Curro. Il giovane comprende immediatamente il pericolo e si precipita a palazzo. Una volta arrivato davanti alla stanza, sfonda la porta e trova Angela priva di sensi, con il cuore che batte ancora debolmente. Sconvolto, comincia a chiedere aiuto disperatamente: riuscirà a salvarla in tempo?

Adriano e Martina

Adriano confessa a Martina che il bacio era intenzionale

Mentre il dramma di Angela tiene tutti con il fiato sospeso, Adriano decide di chiarire la propria posizione con Martina. Il conte ammette che il bacio scambiato davanti al caminetto non è stato un errore dettato dall'impulso del momento, ma un gesto voluto. Una confessione destinata a cambiare gli equilibri del loro rapporto.

Enora cerca un chiarimento con Toño e Lope rimprovera Simona e Candela

Nei locali della cucina, i preparativi per il banchetto nuziale procedono freneticamente sotto la supervisione di Lope. Lo chef rimprovera Simona e Candela, accusandole di perdere tempo a chiacchierare invece di concentrarsi sul lavoro. Intanto, Enora affronta direttamente Toño per cercare di ricucire la frattura provocata dalle sue recenti menzogne.