La Promessa anticipazioni 13 ottobre: Angela scrive una lettera d'addio e si chiude nella sua stanza

Nel giorno delle nozze con Lorenzo, Angela scrive una lettera d'addio a Curro e si chiude a chiave nella sua stanza. Intanto, Adriano confessa i suoi sentimenti a Martina.

Le nuove anticipazioni de La Promessa di martedì 13 ottobre 2026, in onda alle 19:40 su Rete 4, annunciano una puntata ricca di tensione e colpi di scena. Mentre tutti attendono in chiesa la sposa, Angela compie un gesto disperato che coinvolge Curro. Intanto, una falsa rivelazione su Catalina sconvolge Don Alonso e Adriano trova il coraggio di confessare i propri sentimenti a Martina.

La Promessa, anticipazioni del 13 ottobre

Nella puntata di domani, Angela vivrà momenti drammatici proprio nel giorno delle nozze con Lorenzo: dopo aver scritto una lettera d'addio a Curro, si chiuderà a chiave nella sua stanza. Nel frattempo, un investigatore racconterà a Don Alonso, Martina e Adriano una storia sconvolgente su Catalina, senza rivelare la verità sulla messinscena di Don Cristóbal. Spazio anche alla confessione di Adriano a Martina e al segreto di Maria, sempre più a rischio.

Lorenzo aspetta l'arrivo di Angela

Angela scrive una lettera d'addio a Curro e si chiude nella sua stanza

Il giorno delle nozze con Lorenzo si trasforma in un momento di disperazione per Angela. Già vestita con l'abito nuziale, la giovane scrive una straziante lettera d'addio a Curro, poi si chiude a chiave nella propria stanza con l'intenzione di togliersi la vita. In chiesa, intanto, lo sposo e gli invitati attendono invano il suo arrivo. Sarà Pía a recapitare urgentemente la lettera a Curro, che dovrà affrontare il contenuto del messaggio mentre la situazione precipita.

Don Cristóbal inventa una storia su Catalina e sconvolge Alonso

Un investigatore privato convoca Don Alonso, Martina e Adriano per comunicare loro notizie sorprendenti su Catalina. Secondo il suo racconto, la giovane starebbe attraversando la Spagna insieme a un gruppo di rivoluzionari, incitando i lavoratori a lottare per i propri diritti. L'uomo sostiene inoltre che Catalina sarebbe legata sentimentalmente a uno dei capi della rivolta. La notizia sconvolge i presenti, ma si tratta di una storia inventata da Don Cristóbal per ingannare la famiglia.

Gli invitati al matrimonio davanti alla chiesa

Le rivelazioni su Catalina scuotono profondamente Adriano, che finisce per lasciarsi travolgere dalle proprie emozioni. Il conte trova così il coraggio di confessare a Martina che desiderava baciarla già da moltissimo tempo. Le sue parole aprono nuovi interrogativi sul futuro del loro rapporto e sulla reazione della giovane, proprio mentre gli intrighi di palazzo continuano a mettere alla prova i protagonisti.

Pía nega la gravidanza di Maria e la avverte del pericolo

Nei sotterranei del palazzo, Pía affronta le insinuazioni di Petra sulla presunta gravidanza di Maria. L'ex governante nega con fermezza che la giovane cameriera sia incinta, ma subito dopo corre ad avvertirla che il suo segreto potrebbe essere sul punto di venire scoperto. Maria dovrà quindi fare i conti con una situazione sempre più delicata, mentre Pía cerca di proteggerla dalle conseguenze delle voci che circolano a palazzo.