La Promessa anticipazioni 14 novembre: Leocadia mette in guardia Angela su Cruz

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Petra cerca di non inimicarsi Santos nonostante il risentimento nei suoi confronti.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Angela mette in guardia Martina: Cruz e Alonso vogliono ingannarla per convincerla a vendere la sua parte della tenuta e salvare i marchesi di Luján dalla crisi. Martina decide di non cedere, ma Cruz elabora un nuovo piano coinvolgendo Jacobo, il suo fidanzato. La marchesa convoca Jacobo alla tenuta per sposare Martina e ottenere così la proprietà.

Vedendolo arrivare senza preavviso, Martina sospetta subito che ci sia un inganno, temendo che il ritorno di Jacobo nasconda motivi oscuri. Intanto, Curro completa la sua missione e conquista finalmente Ramona, che decide di seguirlo alla tenuta. L'incontro con Jana è toccante: la ragazza, ferita dalle parole di Cruz sul figlio che aspetta, trova in Ramona un sostegno prezioso per affrontare i segreti della camera nascosta.

Petra è interpretata da Marga Martínez

La Promessa anticipazioni: Petra è delusa dal comportamento di Santos

Il ritorno di Jacobo e il comportamento insolito dei marchesi nei suoi confronti, così eccessivamente cordiali e premurosi, fanno nascere subito dei sospettiin Leocadia. Convinta che dietro quell'apparente gentilezza si nasconda qualche piano losco, la donna avverte Angela e le fa promettere di prestare massima attenzione a Cruz, certa che la marchesa stia architettando qualcosa di losco.

Ana ha deciso di allontanare Santos da Petra non appena si è accorta che l'amicizia tra suo figlio e l'odiatissima donna lo stava isolando, al punto che non aveva più rapporti con gli altri colleghi della tenuta. Petra, profondamente delusa dal comportamento del figlio di Don Ricardo, crede che lui pensi solo a farsi benvolere dai suoi genitori e non provi alcuna gratitudine verso di lei, che lo ha trattato come un figlio. Nonostante la rabbia, Petra fa buon viso a cattivo gioco, cercando di non inimicarsi Santos, cosa che lo avvicinerebbe ancora di più ad Ana.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Curro continua a lottare per scoprire la verità sua e di Jana.