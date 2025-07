La Promessa anticipazioni 14 luglio: Jana teme che Cruz e Alonso vogliano ingannarla

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: i marchesi convocano Manuel e Jana per comunicare una decisione importante. Jana sospetta un'altra manovra contro di loro.

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova, e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: Manuel per corrompere Burdina e salvare Rómulo è rimasto al verde, intanto i marchesi convocano lui e Jana per una decisione importante.

Riassunto dell'episodio precedente:

Alla tenuta regna ancora la tensione, nonostante il ritorno di Don Romulo. Manuel ha sacrificato tutto per riportarlo indietro: ha ceduto al maresciallo della Guardia Civil il denaro vinto nella gara di aeronautica e i proventi della vendita dell'aereo. Ora, senza risorse, dipende economicamente dai Marchesi, la cosa avrà ripercussioni anche sul suo rapporto con Jana.

Catalina, intanto, deve guardarsi da Pelayo, che si mostra freddo e calcolatore: vuole farla affaticare, sperando che perda il bambino che aspetta, figlio non suo, ma di Angelo. Marcelo è in ansia: teme che Ricardo riveli a Don Romulo la verità sul suo legame con Teresa. I due, infatti, non sono sposati, ma fratelli. Infine, Maria, sconvolta dal possibile tradimento di Salvador, si confida con il nuovo parroco di Luján.

Candela

Anticipazioni de La Promessa: Candela parte per Luján a caccia della verità

Manuel ha agito d'impulso: pur di salvare Rómulo, ha deciso di corrompere il maresciallo Burdina, consegnandogli tutti i soldi che era riuscito a mettere da parte. Ora si ritrova al verde e completamente in balìa dei suoi genitori, Cruz e Alonso. Il timore più grande del marchesino è che approfittino della sua situazione di vulnerabilità per ostacolare il suo futuro con Jana.

Poco dopo, i marchesi annunciano di aver preso una decisione importante e di volerla condividere con entrambi: sia con Manuel che con Jana. Manuel, speranzoso che i genitori abbiano finalmente accettato il suo desiderio di sposare Jana, si mostra entusiasta all'idea dell'incontro. Jana, invece, è tutt'altro che contenta: nutre dubbi e inquietudini su cosa realmente abbiano da dire.

Nel frattempo, Maria continua a essere profondamente turbata dalle notizie ricevute su Salvador. Candela, stanca di vederla soffrire e determinata a scoprire la verità, prende l'iniziativa e parte per Luján. La sua speranza è trovare informazioni più chiare su Martita, Salvador e sul chiacchierato incontro avvenuto durante la festa di Vinegro dove i due si sarebbero scambiati un bacio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Lorenzo ricatta la mamma di Vera dicendole di sapere tutto del loro rapporto.