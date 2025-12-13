La Promessa anticipazioni 14 dicembre, Cruz chiede aiuto a Petra: Jana vuole denunciarla alla Guardia Civile

La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: nonostante il rifiuto di Ricardo, Ana è convinta di poter riaccendere il suo amore.

Negli ultimi giorni Curro vive un momento decisivo della sua vita. Scopre infatti che Cruz e Lorenzo stanno organizzando per lui un matrimonio forzato, necessario a risanare le finanze della tenuta. Dopo un duro scontro con il capitano, che aveva tentato di schiaffeggiare Jana, Curro chiede un colloquio ad Alonso. È deciso a dirgli tutta la verità sulle sue origini: rivelargli di essere suo figlio, nato dalla relazione con Dolores, e spiegargli che Jana, colei che lo ha aiutato a scoprire tutto, è in realtà sua sorella.

Parallelamente, Maria e Samuel rischiano la prigione mentre cercano di vendere un prezioso vaso donato da Catalina. Il conte di Monteverde vorrebbe denunciarli, ma Adriano, il mezzadro, li salva. Catalina ignora che l'uomo, padre dei gemelli che la marchesina porta in grembo, sia tornato in Spagna.

La Promessa anticipazioni: Dopo il viaggio con Maria, Padre Samuel ammette i suoi sentimenti ma sceglie di lasciare la tenuta.

Nelle ultime puntate, Curro e Jana sono passati al contrattacco, decisi a mettere Cruz con le spalle al muro. Curro ha scelto di rivelare ad Alonso di essere suo figlio, mentre Jana ha apertamente accusato Cruz. La moglie di Manuel è convinta che la suocera sia responsabile della morte di Dolores, madre di Curro e Jana, e anche di Tomás.

Cruz, come sempre, chiede aiuto a Petra: le racconta delle accuse mosse da Jana e dell'intenzione dell'ex cameriera di rivolgersi alla Guardia Civil. Inoltre ricorda a Petra che anche lei rischia l'arresto con l'accusa di complicità in un omicidio. Maria e Padre Samuel hanno portato a termine la loro missione: vendere il vaso prezioso e ricavare il denaro che Catalina donerà alla servitù e ai poveri del paese.

Il viaggio ha permesso al parroco di fare chiarezza sui propri sentimenti: non può più nasconderli, è innamorato di Maria. Per questo, una volta rientrati alla tenuta, le confessa ciò che prova, ma subito dopo decide di lasciare La Promesa per non permettere ai suoi sentimenti di prendere il sopravvento sui voti di castità pronunciati anni prima. Ana, invece, non fa alcun passo indietro: nonostante le parole di Ricardo, è convinta di poter riconquistare il cuore di suo marito.

