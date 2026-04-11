La Promessa anticipazioni 12 aprile, Manuel ingannato da Toño: ha chiamato a un bordello!

Manuel affronta Toño e scopre la verità: il numero dato non è della gendarmeria ma di una casa di piacere. Catalina e Adriano accettano il ricatto di Leocadia e propongono il Duca Lisandro come padrino dei gemelli.

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Pia e Ricardo nascondono a Romulo una verità dolorosa, Manuel scopre l'ignobile inganno di Toño. Intanto, Catalina e Adriano sono costretti a un patto col nemico.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Nell'hangar, Manuel smaschera: il numero della gendarmeria era falso. Il marchesino ha parlato con un complice, non con un ufficiale di polizia. Messo alle strette, il ragazzo confessa il suo oscuro segreto: è vittima della ludopatia. Il vizio del gioco, che già gli aveva strappato la famiglia, lo ha spinto a derubare il suo mentore. Manuel è a pezzi: il tradimento brucia più della perdita economica.

Parallelamente, Curro si spinge oltre ogni limite pur di scoprire chi è davvero Jacobo. Convinto che il giovane sia il mandante del suo tentato omicidio, l'ex baronetto decide di usare Martina come esca, fingendo un riavvicinamento per carpirle informazioni sui segreti del fidanzato. Angela, ignara della strategia, è consumata dalla gelosia.

Eugenia Ezquerdo e interpretata da Alicia Moruno

La Promessa anticipazioni: Il segreto di Emilia: una bugia per proteggere Romulo

Pia e Ricardo si trovano davanti a un dilemma morale. Hanno scoperto che Emilia è già sposata, una verità che distruggerebbe definitivamente il cuore di Romulo. Dopo aver visto i due scambiarsi un bacio carico di speranza decidono di mantenere il segreto: rivelare la verità al maggiordomo ora servirebbe solo a ferirlo. Tuttavia, il destino decide per loro: poco dopo, Emilia comunica ufficialmente a Romulo la sua decisione di lasciare La Promessa. Per il maggiordomo è un colpo durissimo, convinto che il loro amore potesse avere una seconda possibilità.

Duca Lisandro de Carvajal y Cifuentes è interpretato da Javier Mora

Il padrino indesiderato: il ricatto del Duca

Catalina e Adriano si trovano con le spalle al muro. Per evitare che lo scandalo sulla nascita dei gemelli raggiunga la Corte, i due sono costretti a seguire il piano di Leocadia: propongono ufficialmente al Duca Lisandro di essere il padrino dei bambini. È un boccone amarissimo per Adriano, costretto a legarsi all'uomo che lo disprezza, ma è l'unico modo per garantire un futuro ai piccoli.

Lo scandalo di Toño: Manuel scopre il bordello

Il confronto tra Manuel e Toño raggiunge vette di tensione altissima. Manuel, dopo aver indagato sul numero di telefono fornito dal ragazzo per chiamare la gendarmeria, sbatte la verità in faccia al figlio di Simona: il numero non apparteneva a nessuna caserma, ma a una casa di piacere. Il marchesino è scioccato: l'uomo che voleva aiutare si è rivelato un manipolatore senza scrupoli che non ha esitato a derubarlo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Catalina, a malincuore, deve dire addio alla sua amata infermiera.