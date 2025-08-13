La Promessa anticipazioni 14 agosto: Cruz organizza la festa di fidanzamento di Manuel e Jana

La Promessa torna domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap spagnola, disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e ruota attorno alla vita nel palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz spinge Manuel a preparare la festa di fidanzamento e a inventare un retroscena per Jana, mentre Julia affronta José Juan per chiarire i misteri legati a Don Lorenzo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Dopo un imbarazzante incidente durante la cena a suo onore, Jana si rifugia nella sua vecchia stanza, trovando conforto nell'amica María. Manuel, furioso, accusa Lorenzo di aver provocato intenzionalmente l'intoppo, ma il Capitano rovescia la situazione, insinuando sottilmente che Manuel dovrebbe riflettere sulla donna che sta per sposare. Jana, sempre più a disagio nella sua nuova posizione, cerca sostegno tra i membri della servitù, ma Donna Petra e Don Ricardo, obbedendo a Cruz, la cacciano dalle cucine.

Nel frattempo, Julia affronta José Juan, che confessa di aver stretto un accordo con Lorenzo se lei sposerà Curro. Petra prova a sfidare Cruz sul ritorno di Pía e Rómulo, ma la Marchesa la zittisce. Per controllare la situazione, Cruz propone a Manuel di organizzare una sontuosa festa alla tenuta, occasione per presentare Jana e per la sua proposta di matrimonio, mentre la marchesa trama contro di lei.

Anticipazioni de La Promessa: Vera è in ansia per la visita di suo padre, ma le cuoche e Lope la rassicurano

Cruz spinge Manuel a organizzare la festa di fidanzamento e gli suggerisce di inventare un retroscena credibile su Jana, così da proteggere la famiglia dai pettegolezzi della nobiltà; si offre inoltre di convincere personalmente la ragazza. Nel frattempo, Julia è consapevole che nulla potrà restituirle Paco: né il denaro del risarcimento, né un matrimonio imposto dal fratello del suo ex fidanzato a Curro potranno colmare il vuoto lasciato dalla perdita.

Don Lorenzo, sempre più deciso a liberarsi di Curro, consiglia a Julia di concentrarsi sul lato pratico delle cose e mettere da parte i sentimenti. Petra annuncia l'arrivo a sorpresa del Duca de Carril, padre di Vera; la giovane teme di mostrarsi in uniforme da cameriera, ma sia le cuoche sia Lope la rassicurano.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il personale della cucina presenta a Catalina il menù semplice per il suo matrimonio.