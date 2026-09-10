La Promessa anticipazioni 11 settembre: Lorenzo annuncia le nozze con Angela!

Le nozze tra Angela e Beltrán si avvicinano, ma il futuro della giovane è ancora segnato dalla presenza ingombrante di Don Lorenzo. Adriano è ancora sconvolto per la confessione di Martina,

Le anticipazioni de La Promessa, in onda l'11 settembre alle 19:40 su Rete 4, raccontano una puntata ricca di tensione, nella quale Don Lorenzo ricorderà pubblicamente a tutti che Angela è ufficialmente fidanzata con lui e che il matrimonio è ormai in programma. Le sue parole avranno un effetto immediato su Beltrán, che apparirà sempre più preoccupato e prudente sulle prossime mosse da compiere.

La Promessa anticipazioni: Don Lorenzo annuncia le nozze e mette Beltrán in allarme

Durante il ricevimento organizzato dal duca, Don Lorenzo prenderà la parola e ricorderà davanti agli invitati il grande momento che lo attende insieme ad Angela. Il Capitano sottolineerà che i due sono ufficialmente fidanzati e destinati a convolare presto a nozze. L'annuncio lascerà senza parole Beltrán, che si sentirà minacciato dalla situazione e comprenderà quanto sia complicato impedire che il matrimonio tra Angela e Don Lorenzo diventi realtà. Anche Curro e Leocadia resteranno sconvolti dalle parole del Capitano.

Beltrán de Azcárate, interpretato dall'attore Luis Maesso

Per Angela, invece, il matrimonio con Beltrán rappresenta una possibile via di fuga da Don Lorenzo. La giovane è infatti sollevata all'idea di poter allontanarsi dal Capitano e di non finire tra le sue grinfie. La felicità, però, è oscurata dalla dolorosa confessione ricevuta da Curro.

Il giovane ha infatti avvertito Angela dei progetti che sua madre Leocadia ha in serbo per lui una volta che lei sarà sposata. La donna ha già informato l'ex baronetto che, dopo il matrimonio di Angela, intende cacciarlo dalla tenuta.

Curro e Angela sono quindi sempre più consapevoli che il loro amore potrebbe essere arrivato al momento dell'addio. Nessuno dei due sembra riuscire a trovare una soluzione per evitare la separazione e la situazione diventerà ancora più drammatica proprio a causa delle nuove mosse di Don Lorenzo.

Adriano e Martina

Martina confessa la verità ad Adriano

Le anticipazioni de La Promessa dell'11 settembre riguardano anche Martina e Adriano. La giovane ha infatti sconvolto il marito di Catalina confessandogli di essersi spacciata per sua moglie e di essere stata lei a scrivere le lettere.

A costringere Martina a uscire allo scoperto è stato Jacobo, che ha messo la sua fidanzata con le spalle al muro fino a ottenere una confessione molto difficile. La verità ha spezzato il cuore di Adriano, profondamente ferito dal comportamento della donna che ama. Adriano sarà molto arrabbiato con Martina, ma soprattutto deluso. Resta quindi da capire se riuscirà a perdonarla per le sue bugie oppure se questa rivelazione lo spingerà ad allontanarsi definitivamente da lei.