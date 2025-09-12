La Promessa anticipazioni 13 settembre: Cruz protesta contro le nozze di Manuel e Jana ma Alonso è favorevole

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz protesta contro il matrimonio di Manuel e Jana, Alonso non riesce a parlare con Catalina.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Pia, incoraggiata da Romulo, va a da Ricardo e le chiede di essere sincero affrontando il maggiordomo con fermezza. Messo alle strette, Ricardo decide finalmente di aprire il cuore a Pia, rivelando tutti i segreti legati a sua moglie. Intanto, Marcelo si sente sollevato per l'assenza di notizie dal duca di Carril, ma la calma dura poco.

L'arrivo inaspettato del nobile alla tenuta riaccende le sue preoccupazioni. Ma il duca è alla tenuta per coinvolgere Don Alonso nei suoi affari. A La Promessa fa inoltre la sua comparsa Leocadia, ex migliore amica della marchesa Cruz, la cui presenza minacciosa non sorprende la donna, già sospettosa per lettere e telefonate.

Adriano è interpretato da Ibrahim Al Shami

La Promessa anticipazioni: La marchesa vuole escludere la servitù dal ricevimento

Cruz ha trascorso le ultime ore protestando contro l'imminente matrimonio di Manuel e Jana, cercando in tutti i modi di impedirlo. Questa volta, però, non può contare sul sostegno di suo marito: Alonso insiste affinché le nozze si celebrino entro due giorni. Nonostante il desiderio di Jana di avere accanto i suoi amici più cari, la marchesa intende escludere gran parte della servitù dal ricevimento.

Nel frattempo, Cruz deve affrontare un altro problema: l'arrivo alla tenuta di Leocadia, temutissima ex amica della marchesa. Alonso, dal canto suo, è sconvolto dalla rivelazione di Catalina: sua figlia gli ha confessato che il bambino che aspetta non è di Pelayo, ma di Adriano. Ora, la marchesina rifiuta di parlare con suo padre, sia della gravidanza sia dell'ex mezzadro.