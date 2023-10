La promessa anticipazioni 13 ottobre: Curro chiede aiuto a Jana ma Cruz li sorprende

Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo cosa ci riserva l'emozionante episodio de La Promessa, in programmazione su Canale 5 alle 16:40 circa venerdì 13 ottobre 2023. La trama di questa soap spagnola si svolge a Cordova nel lontano 1913 e si focalizza sulla storia di Jana Expósito. Determinata a vendicare la morte di sua madre e a scoprire chi, molti anni prima, ha rapito suo fratello minore, Jana si trova ora presso il palazzo de La Promessa. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 12 ottobre

La promessa: riassunto della puntata del 12 ottobre.

Cruz svela a Curro che Lorenzo non è suo padre, ma gli confida che solo Eugenia sa chi sia veramente. Curro affronta Lorenzo, che gli conferma di non essere suo padre, ma gli sconsiglia di renderlo noto, minacciandolo, e conferma di non sapere chi sia il suo vero padre.

Anticipazioni del 13 ottobre: Curro cerca nuove risposte

Curro, dopo aver scoperto di non essere il figlio di Lorenzo, si confida con Jana, la quale gli dice che sicuramente sua zia saprà qualcosa perché il parto di Eugenia sarebbe avvenuto quando era in viaggio con la sorella.

Nella nuova puntata della soap: Curro se la prende con Jena

Curro e Jana vengono sorpresi da Cruz, che rimprovera entrambi perché stanno parlando e Curro tratta male Jana.