La Promessa anticipazioni 13 marzo: Manuel mette in imbarazzo Jana e Jimena

La Promessa torna in onda su Canale 5 mercoledì 13 marzo alle 16:40. Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di martedì 12 marzo.

La promessa: riassunto del 12 marzo

Lorenzo fa un passo da gigante per conquistare la fiducia di Catalina recuperando per lei la spilla appartenuta alla madre, la stessa che Cruz aveva venduto di nascosto per finanziare la sua festa di compleanno.

Manuel chiede a Jana di badare a Jimena

Anticipazioni del 13 marzo:

Manuel, preoccupato per i fastidi ormai giornalieri della moglie, ha la goffa idea di chiedere a Jana di occuparsi di lei durante la sua gravidanza

Nel prossimo episodio:

L'idea di Manuel mette le due donne in una situazione estremamente imbarazzante. Jimena sa che tra suo marito e Jana esiste un sentimento reciproco, come dimostra la lettera che Manuel aveva scritto a Jana.