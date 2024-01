La Promessa anticipazioni 15 Gennaio: Jimena legge la dichiarazione di Manuel a Jana, Pia avvelenata

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 lunedì 15 gennaio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di venerdì 12 gennaio.

La promessa: riassunto della puntata del 12 gennaio

Elisa riferisce ad Alonso che ha deciso di non denunciare Cruz a condizione che lei vada a riposare in una casa di cura. La marchesa naturalmente non prende bene la notizia.

Intanto Jana convince Maria a parlare con Salvador, ma lui, dopo aver parlato con il capitano De la Mata della guerra, è molto turbato e le urla contro. A cena, Jimena tira fuori una lettera, apparentemente anonima.

Anticipazioni del 15 gennaio: Jimena Svela il Segreto di Manuel

Jimena, a cena con la famiglia, legge ad alta voce la lettera scritta da Manuel a Jana, non dicendo però che è lui l'autore. In privato poi lo minaccia di esporre il suo tradimento, convinta che l'amante sia Blanca.

Nella prossima puntata: Alonso rivela la richiesta di Elena

Manuel glielo lascia credere e cerca di farle capire che vuole impegnarsi a sistemare il matrimonio. Alonso informa la sua famiglia della condizione posta da Elisa per non denunciare Cruz.

Nel nuovo episodio: Manuel contro Cruz

Nel frattempo, anche Don Gregorio mette al corrente la servitù della partenza della marchesa. La notizia manda nel panico Petra e fa arrabbiare Manuel, che proverà a convincere Cruz a partire, visto che sembra decisa a non farlo.

Nel prossimo capitolo della soap spagnola: Pia è stata avvelenata

Jana parla con Curro dell'identità della madre, ma lui si rifiuta di accettare che sua madre possa essere una domestica.

Alonso convince Catalina a rimanere a La Promessa, visto che Cruz andrà via. Don Gregorio riesce a portare Pia dal medico, e anche lui pensa che si tratta di avvelenamento da cicuta. Salvador fa pace con Maria.