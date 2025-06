La Promessa anticipazioni 13 giugno: Manuel torna alla tenuta e riabbraccia Jana, Santos si ribella al padre

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Dopo la sua scarcerazione, Manuel rientra alla tenuta e si ricongiunge con Jana.

La Promessa torna su Rete 4 domani alle 19:40 circa. La soap spagnola, ambientata a Cordova, è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Alonso e Cruz si mostrano infastiditi dai gesti d'affetto di Manuel e Jana e chiedono più riservatezza.

Riassunto dell'episodio precedente

Don Romulo compie una scelta che lascia tutti senza parole: chiede un colloquio con Burdina durante il quale si autoaccusa dell'omicidio di Gregorio. Con questo gesto, il maggiordomo spera di scagionare Manuel e farlo uscire di prigione. Nel frattempo, Lope, mentre si trova in cucina, fa un'imprudente rivelazione sulla famiglia di Vera. Simona e Candela si chiedono se stia scherzando o se, invece, stia dicendo la verità.

Margarita, dopo aver annullato la prova dell'abito da sposa, cerca di farsi perdonare da Ayala e decide di occuparsi della scelta del menù nuziale, coinvolgendo Martina, Julia e Lope nei preparativi. Intanto, Pia, ora che Gregorio è morto, chiede di poter tornare a lavorare alla tenuta, ma Petra si oppone con fermezza.

Anticipazioni de La Promessa: Jana nasconde a Manuel le umiliazioni subite

Santos ascolta per caso una conversazione da cui intuisce che suo padre non gli ha mai detto la verità sulla morte della madre. Sconvolto dalla scoperta, decide di confidarsi con Petra. La donna, che si considera una sorta di mentore per il figlio di Don Ricardo, lo sprona a cercare le risposte ai suoi dubbi a qualunque costo, anche se questo dovesse significare agire alle spalle di suo padre.

Nel frattempo, Manuel è finalmente libero dopo che Don Romulo ha confessato di essere l'assassino di Gregorio. Uscito dalla cella, torna alla tenuta, dove può finalmente riabbracciare Jana. Tuttavia, le effusioni tra i due innamorati infastidiscono i marchesi: Alonso e Cruz gli chiedono di esprimere i suoi sentimenti in modo più discreto.

Jana, pur felice del ritorno di Manuel, sceglie di non raccontargli le umiliazioni subite da parte di Cruz e Alonso, che erano arrivati persino a offrirle del denaro pur di allontanarla da lui. Curro, però, ha un'opinione diversa: ritiene che Manuel abbia il diritto di conoscere la verità e decide di raccontargli tutto.

Nel frattempo, anche la servitù vive sentimenti contrastanti. Da un lato c'è gioia per il ritorno a casa di Manuel, dall'altro c'è tensione e incredulità per la confessione di Don Romulo, che, dopo essersi dichiarato colpevole dell'omicidio di Gregorio, è stato arrestato e rinchiuso in una cella.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Donna Petra comunica alla Marchesa che Donna Pia è viva.