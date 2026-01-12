La Promessa anticipazioni 13 gennaio: Manuel confessa a Nica e Antonio il terribile segreto

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján . Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Manuel cerca rifugio nel passato, a Palazzo si scatena una guerra senza esclusione di colpi tra le donne più influenti della tenuta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Tonio viene ritrovato ferito da Padre Samuel e Lope, che decidono di nasconderlo segretamente nelle stanze della servitù per non allertare Simona. Tuttavia, il dubbio si insinua: Lope sospetta che il giovane sia un impostore e inizia a indagare privatamente sulla sua vera identità. Martina, sempre più sicura di sé dopo i successi diplomatici, assume il pieno controllo dei preparativi per le nozze.

La sua crescente indipendenza la porta a escludere Jacobo dalle decisioni fondamentali, incrinando il loro rapporto e preparando il terreno per uno scontro inevitabile. Mentre Manuel resta lontano dal Palazzo, Ana continua a manipolare Santos cercando una riconciliazione con Ricardo. Spinto da Don Romulo, Ricardo affronta duramente la moglie, dichiarando morto il loro legame e intimandole di non illudere più il figlio. Resta l'incognita sulla prossima mossa della donna.

Manuel e Antonio

La Promessa anticipazioni, Lo sfogo di Manuel: Un segreto insopportabile

Lontano dal lusso soffocante di Luján, Manuel tenta di annegare il proprio dolore nel silenzio della campagna. Tuttavia, lo sconforto prende il sopravvento e il marchesino decide di aprire il suo cuore a Nica e Antonio. La confessione è scioccante: Manuel rivela ai due contadini che Jana è stata uccisa e che, dietro le sbarre con l'accusa di omicidio, si trova proprio sua madre, la Marchesa Cruz. Nica e Antonio restano pietrificati: l'orrore di sapere che una madre è sospettata di aver ucciso la propria nuora getta un'ombra ancora più cupa sul tormentato soggiorno di Manuel.

La furia di Ana e l'inaspettata protezione di Maria

Dopo il netto rifiuto di Don Ricardo, che ha ribadito con fermezza la fine definitiva del loro matrimonio, Ana sprofonda in una rabbia cieca. Incapace di accettare la sconfitta, la donna decide di colpire l'ambiente del marito in modo trasversale: si scaglia contro Petra, sfidando apertamente la sua autorità. In una mossa provocatoria, Ana decide di ergersi a paladina di Maria Fernandez, difendendola strenuamente dagli attacchi della governante.

Petra è interpretata da Marga Martínez

Petra sotto scacco: Il ricatto di Leocadia

Petra si trova stretta tra due fuochi. Oltre a dover subire l'insubordinazione di Ana, deve fare i conti con la vera nuova padrona de La Promessa: Leocadia. Forte dell'appoggio di Alonso, Leocadia ha consolidato il suo potere e non intende lasciarselo sfuggire. La donna ricorda a Petra di avere in pugno un'arma letale per ricattarla: se la governante non si piegherà a ogni suo singolo ordine, Leocadia userà quel segreto per distruggerla. Per la prima volta, la spietata Petra assaggia il sapore della sottomissione.