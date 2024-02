La Promessa anticipazioni 13 febbraio: Maria lascia Salvador? Beatriz terrorizza Martina

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 martedì 13 febbraio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di lunedì 12 febbraio.

La promessa: riassunto della puntata del 12 febbraio

Catalina va a Lujan per incontrare un commerciante con l'obiettivo di vendergli i prodotti agricoli della Promessa. Salvador continua ad avere frequenti sbalzi d'umore.

Durante una lite con Lope invita quest'ultimo a dire a Maria tutta la verità, sul carillon e sull'anello. Anche Mauro invita Lope a riflettere sulle sue responsabilità nei confronti di Maria e lo esorta a rivelarle i suoi sentimenti.

Jana cerca di parlare a Manuel del loro rapporto ma lui la ferma. È deciso a non riaprire questo discorso. Anche Jimena, però, va a parlargli perché è stanca di fingere.

Anticipazioni del 13 febbraio: Lorenzo e la ricerca della verità

Lorenzo indaga tra la servitù per scoprire se qualcuno possa averlo visto baciare la baronessa Elisa, ma tutti negano. Le tensioni crescono mentre cerca di scoprire la verità.

Nella prossima puntata: Maria e i dubbi su Salvador

Maria confida a Teresa di non essere più sicura dei suoi sentimenti per Salvador dopo che quest'ultimo è tornato dalla guerra. Teresa la consiglia di affrontare la situazione e chiarire le cose.

Nel nuovo episodio: Beatriz e le domande incessanti

Beatriz continua a interrogare e lodare tutti, creando un clima di tensione soprattutto per Martina, che osserva la scena con timore. Beatriz ha dei conti in sospeso con Martina ed è arrivata a La Promessa con il dichiarato intento di distruggerla.