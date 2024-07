La Promessa anticipazioni 27 luglio: Catalina scopre il furto di Cruz, Jana e Manuel litigano

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 sabato 27 luglio alle 15:20. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: La lettera ricevuta da Candela non è di Don Carlos. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 27 luglio: Margarita fa una proposta di lavoro a Lope

Simona riceve una lettera che la lascia profondamente turbata. Non è stata scritta da Don Carlos, come lei aveva inizialmente pensato, ma dal suo vero figlio. La cuoca, confusa e preoccupata, sente il bisogno di confidarsi con qualcuno di fidato, e trova supporto in Candela. La cameriera condivide i suoi timori e le sue incertezze su come gestire questa nuova informazione.

Nel frattempo, il denaro ricavato dalla vendita delle marmellate, che rappresentava una speranza economica per molti, sparisce misteriosamente. Catalina scopre che la somma è stata rubata da Cruz per finanziare una sontuosa festa in maschera. Parallelamente, Manuel aggiorna Jana riguardo alla discussione avuta con sua madre su Ramona. Tuttavia, questo scambio porta a un piccolo battibecco tra i due, mettendo in evidenza le loro divergenze.

Lorenzo mette in difficoltà Margarita

Abel, d'altro canto, è eccitato di stare con Jana, ma la ragazza non condivide lo stesso entusiasmo. La ragazza gli chiede di mantenere segreta la loro relazione, dimostrando un evidente disagio. Anche Maria nota la mancanza di gioia nella sua amica, sottolineando il contrasto tra i suoi sentimenti e quelli di Abel.

Mauro continua a lamentarsi della severità di Don Romulo. Questa volta, anche Lope si trova d'accordo con lui, creando una momentanea alleanza tra i due. Nel contesto della tenuta, Lorenzo attua delle manovre per mettere in difficoltà Margarita, che, a sua volta, cerca di stuzzicare Cruz. Margarita agita ulteriormente le acque tra Manuel e Jimena, proponendo anche a Lope un lavoro nella capitale, un'offerta che potrebbe cambiare il corso delle loro vite.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Manuel dice ad Alonso che vorrebbe che Jimena fosse lontana da lui.