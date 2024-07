La Promessa anticipazioni 26 luglio: Alonso non convince Manuel, Catalina va incontro ad una delusione

Domani venerdì 26 luglio torna su Canale 5 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 15:50. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Mauro continua il suo apprendistato. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 26 luglio: Mauro sotto pressione per le lezioni di Romulo

I preparativi per la festa in maschera continuano a ritmo frenetico, e ogni signore della casa si interroga su quale costume indossare per l'evento. Con l'avvicinarsi della data, Mauro si trova sempre più sotto pressione, mentre Romulo lo sottopone a intense lezioni per prepararlo al suo nuovo ruolo di maggiordomo.

Nel frattempo, Manuel è determinato a riportare Jimena a casa dei suoi genitori, una decisione che sembra irremovibile. Le sue volontà creano tensioni tra i membri della famiglia, con Alonso e Cruz che cercano invano di persuaderlo a cambiare idea. Alonso tenta di ragionare con suo figlio, cercando di farlo riflettere sulle possibili conseguenze di un tale passo, mentre Cruz, con un atteggiamento più impetuoso, cerca di imporsi con la forza. Tuttavia, le sue azioni sembrano avere scarso effetto su Manuel, che rimane fermo nelle sue convinzioni.

Lope non sopporta di aver perso il suo posto nelle cucine

Pia rimprovera uno dei camerieri, Alonso non vuole aiutare Margarita

Lope, escluso dalle cucine e con un carattere sempre più scontroso, si dedica a criticare il lavoro delle cuoche. La sua insoddisfazione per il suo nuovo ruolo, lo spinge a esprimere continuamente giudizi negativi, costringendo Pia a intervenire. La cameriera, stanca delle continue lamentele di Lope, è forzata a rimproverarlo e a mettere ordine nella situazione, cercando di riportare un po' di pace e di armonia tra il personale della cucina.

Alonso, inoltre, si rifiuta di aiutare Margarita nella gestione della tenuta, nonostante le insistenti richieste di Catalina. La sua avversione nei confronti della cognata è alimentata dal risentimento per una partita a poker in cui la donna ha vinto la quota de La Promessa che apparteneva a Lorenzo, un gesto che Alonso considera sconsiderato e che continua a influenzare il suo comportamento.

Nel frattempo, Catalina si concentra sul mercato delle marmellate, un'attività che sembra prosperare e rafforzare il suo legame con Pelayo. Tuttavia, nonostante i successi, Catalina dovrà affrontare una spiacevole sorpresa, il nobile è in combutta con Cruz per allontanarla da La Promessa. Simona, infine, riceve nuovamente una lettera da Don Carlos.