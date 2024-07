La Promessa anticipazioni 25 luglio: Jana accetta la proposta di Abel, Manuel vuole mandare via Jimena

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 giovedì 25 luglio alle 15:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel farà il maggiordomo alla festa in maschera. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 25 luglio: Manuel vola nonostante i divieti delle autorità

Feliciano riceve una notizia devastante da Funes: la morte di suo padre. La notizia arriva come un colpo inferto direttamente al cuore, lasciando il cameriere in uno stato di shock e disperazione. Nel frattempo, Manuel viola il divieto imposto dalla guardia civile di volare, un'azione che scatenano l'ira di Cruz e Jimena.

Entrambe sono furiose con lui, preoccupate per la sua sicurezza e per le conseguenze legali di una tale infrazione. Jimena, determinata a affrontare suo marito, lo raggiunge nell'hangar, dove le tensioni tra i due esplodono. Manuel, visibilmente stanco e frustrato, non è gentile con lei e le sue maniere poco amichevoli sorprendono la donna, che si scontra con un comportamento che non si aspettava.

Manuel vuole mandare via sua moglie

Margarita chiede aiuto per gestire la tenuta

Romulo, intanto, ottiene da Alonso il permesso di affidare i suoi incarichi di maggiordomo a Mauro per l'organizzazione della festa. D'altra parte, Margarita si trova in difficoltà con la gestione della sua quota di La Promessa e decide di chiedere aiuto ad Alonso. Tuttavia, quest'ultimo si rifiuta di aiutarla, sentendosi ingannato da precedenti eventi e interazioni.

Nel frattempo, Jana e Curro visitano Ramona nella speranza che l'anziana possa rivelare la verità su alcuni misteri passati. Tuttavia, la visita si rivela deludente, poiché Ramona, confusa e farfugliante, parla solo di corteggiatori del passato senza fornire informazioni utili. La ricerca della verità sembra essere ancora lontana dalla conclusione.

In un altro sviluppo, Jana accetta la proposta di fidanzamento di Abel, ma pone una condizione: che la loro relazione rimanga segreta per il momento. Infine, Manuel viene raggiunto da Alonso e confida a quest'ultimo il suo desiderio di chiedere a Jimena di abbandonare La Promessa. Questa confessione lascia di stucco Alonso, che appare subito contrariato.