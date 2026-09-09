Chicago PD 13, stasera su Italia 1 gli ultimi tre episodi della stagione: trame e anticipazioni

È arrivato il momento del gran finale per la tredicesima stagione di Chicago P.D. Questa sera, mercoledì 9 settembre, Italia 1 propone in prima visione gli ultimi tre episodi della stagione, chiudendo il nuovo ciclo della serie poliziesca ambientata nel Distretto 21 di Chicago.
L'appuntamento con la serie è fissato a partire dalle 21:20 circa, subito dopo NCIS - Unità Anticrimine. La programmazione prevede quindi tre episodi consecutivi che concludono la tredicesima stagione.
Cosa vedremo stasera negli ultimi episodi di Chicago P.D. 13
La serata sarà caratterizzata da tre storie che riportano al centro alcuni dei personaggi principali dell'Intelligence. Adam Ruzek si ritroverà coinvolto in un'indagine legata a una vecchia videocassetta appartenuta al padre, mentre per Eva Imani arriverà uno dei momenti più importanti del suo percorso narrativo.
Nel ventesimo episodio, infatti, la ricerca della sorella Shari torna a occupare un ruolo centrale. Un nuovo indizio potrebbe finalmente permettere a Imani di avvicinarsi alla verità sulla sua scomparsa.
La serata si chiuderà quindi con il finale di stagione, nel quale l'Intelligence dovrà occuparsi di un sospetto in fuga mentre una testimone fondamentale si rifiuta di collaborare. Parallelamente, Imani dovrà fare i conti con il proprio passato e con una svolta decisiva nella ricerca della sorella.
Episodio 19
Mentre sistema alcune vecchie scatole del padre per il trasloco, Adam Ruzek ritrova delle videocassette. In una di queste scopre il filmato d'epoca di un omicidio all'interno di una stanza di motel. Deciso a capire se si tratti di un crimine reale mai risolto o di altro, Ruzek indaga con l'aiuto dell'Intelligence.
Parlando prima con il padre e poi con un suo vecchio collega, la squadra cerca di scoprire la verità sulla vittima e le ragioni per cui quel nastro fosse tra gli effetti personali della famiglia Ruzek.
Episodio 20
Dopo le rivelazioni emerse nelle indagini recenti, l'agente Eva Imani decide di affrontare di petto il trauma del suo passato. Con il supporto discreto e la guida di Hank Voight, la squadra dell'Intelligence riapre le ricerche sulla scomparsa di Shari, la sorella di Imani, sparita nel nulla anni prima.
Seguendo una traccia lasciata da un vecchio testimone reticente e mettendo insieme dettagli finora trascurati dalle forze dell'ordine, Imani riesce a individuare la comunità isolata in cui la sorella si è rifugiata sotto falsa identità, ponendo le basi per l'atteso ricongiungimento finale.
Episodio 21: Finale di stagione
L'Unità Intelligence si ritrova a dare la caccia a un pericoloso sospetto in fuga, ma le indagini vengono ostacolate dal rifiuto di una testimone chiave di collaborare con gli agenti. Parallelamente, l'agente Eva Imani affronta una svolta decisiva e rischiosa riguardo al proprio passato quando ritrova finalmente sua sorella Shari, portando il confronto a conseguenze imprevedibili.