La Promessa anticipazioni trama 11 novembre: Toño ferma Manuel, la promessa d'amore di Curro

Prosegue l'appuntamento con La Promessa, la soap opera spagnola in onda su Rete 4, che continua a intrecciare intrighi, segreti e passioni tra le mura della tenuta. Nella puntata dell'11 novembre 2026, le vicende dei protagonisti saranno caratterizzate da momenti di forte tensione: Manuel rischierà di compromettere il futuro della sua impresa, Curro sarà sempre più determinato a salvare Angela dalle macchinazioni di Lorenzo e Teresa dovrà fare i conti con sentimenti inaspettati nei confronti di Cristóbal.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

Nella puntata de La Promessa in onda mercoledì 11 novembre 2026 alle ore 19:45 su Rete 4, non mancheranno colpi di scena e dichiarazioni importanti. Da una parte, Toño riuscirà a intervenire al momento giusto per impedire a Manuel di prendere una decisione che potrebbe compromettere definitivamente i rapporti commerciali con Don Luis. Dall'altra, Curro affronterà apertamente Lorenzo e ribadirà ad Angela la sua intenzione di proteggerla e portarla lontano dalla tenuta. Nel frattempo, Teresa sarà alle prese con una profonda confusione sentimentale dopo il bacio con Cristóbal.

Toño impedisce a Manuel di compromettere l'accordo con Don Luis

Momenti di grande preoccupazione per Manuel, che si trova ad affrontare una situazione delicata per il futuro della sua impresa di motori. Il marchesino, sopraffatto dalla tensione e dalle difficoltà, rischierà di prendere una decisione avventata, rischiando di compromettere definitivamente l'accordo commerciale con Don Luis.

Angela de Figueroa (interpretata da Marta Costa) e (Curro de Luján / de la Mata interpretato da Xavi Lock)

A evitare il peggio sarà Toño, che dimostrerà una maturità inaspettata e soprattutto un grande tempismo. Il suo intervento si rivelerà fondamentale per fermare Manuel prima che possa compiere un passo falso dalle conseguenze difficili da rimediare. Grazie a lui, la situazione non precipiterà e resterà aperta la possibilità di salvare l'importante collaborazione commerciale.

Curro affronta Lorenzo e promette ad Angela che la libererà

Sul fronte dei sentimenti e delle minacce, la situazione di Angela continuerà a essere estremamente delicata. Curro non avrà alcuna intenzione di arrendersi e sarà pronto a tutto pur di sottrarre la donna alle manipolazioni di Don Lorenzo.

Il giovane affronterà il capitano a viso aperto, senza lasciarsi intimidire dalle sue minacce. Guardandolo negli occhi, gli farà capire che neppure il suo eventuale piano di far rinchiudere Angela in manicomio riuscirà a fermarlo. Curro, infatti, è determinato a liberarla e a fuggire insieme a lei, lontano da chi vuole separarli.

Lorenzo Conte De La Mata interpretato da Guillermo Serrano

La sua determinazione non si fermerà allo scontro con Lorenzo. Poco dopo, il giovane rivolgerà direttamente ad Angela una promessa d'amore e protezione, assicurandole che farà tutto il possibile per tirarla fuori dalla prigionia e da qualsiasi forma di sopruso. Una dichiarazione importante che confermerà quanto sia profondo il suo legame con lei.

Teresa è confusa dopo il bacio con Cristóbal

Intanto, negli ambienti della servitù, sarà Teresa a vivere un momento di grande incertezza. Dopo il bacio inaspettato con Don Cristóbal, la governante si ritroverà a fare i conti con emozioni che non riesce ancora a comprendere del tutto.

L'episodio l'ha profondamente scossa e ora Teresa cercherà di capire che cosa provi davvero per il severo maggiordomo. Da una parte, dovrà confrontarsi con l'attrazione e la passione emerse in seguito a quel gesto improvviso; dall'altra, non potrà ignorare le possibili conseguenze di un coinvolgimento sentimentale all'interno della tenuta.

La governante si interrogherà quindi sul futuro di questo rapporto, chiedendosi se sia il caso di lasciarsi andare ai sentimenti oppure soffocare quanto sta nascendo per proteggere il proprio lavoro e ritrovare la tranquillità.