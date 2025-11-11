La Promessa anticipazioni 12 novembre: Pia scopre le bugie di Ana e resta sconvolta

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Pia scopre i sotterfugi di Ana, mentre Jana vive uno dei momenti più duri della sua vita.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Teresa sorprende Angela nella stanza della marchesa mentre legge un telegramma indirizzato a Cruz. Angela le rivela di sospettare che il Capitano e la signora stiano organizzando un matrimonio combinato tra Curro e una ricca ereditiera, per salvare la tenuta dalla crisi economica. La marchesa, infatti, ha deciso di far sposare Curro con una delle figlie del duca di Castrovejos.

Don Alonso, furioso con la moglie, si pente di aver teso una trappola a Martina. La giovane, informata da Angela, affronta gli zii e rifiuta di vendere la sua parte de La Promessa. La marchesa, pentita, propone di richiamare Jacobo, fidanzato di Martina, nella speranza che il suo ritorno possa risolvere la situazione.

La Promessa anticipazioni: Jana racconta a Pia del litigio con Cruz

Ana sta cercando di ricostruire il rapporto con suo figlio Santos, dopo essere rimasta lontana da lui per moltissimi anni. Durante il suo soggiorno a La Promessa, la donna si accorge che il giovane non ha molti amici tra i colleghi. Il motivo di questo isolamento sembra essere la sua eccessiva vicinanza a Petra, una figura poco amata da tutti nella tenuta.

Determinata a cambiare le cose, Ana tenta di allontanare suo figlio da Petra, la moglie di Ricardo escogita un sotterfugio per impedirle di partecipare a un'uscita programmata. La vicenda giunge alle orecchie di Pia, che, pur non nutrendo simpatia per Petra, non tollera nemmeno le bugie che Ana continua a raccontare fin dal suo arrivo alla tenuta.

Nel frattempo, Pia è protagonista di un altro momento importante. Accoglie infatti lo sfogo di Jana, profondamente turbata dopo un violento scontro con Cruz . La marchesa, in preda all'ira, ha riversato tutto il suo disprezzo sulla giovane, arrivando a dirle di odiare anche il bambino che porta in grembo, nonostante sia suo nipote. Sconvolta, Jana decide di non parlarne con Manuel e corre a confidarsi con la sua amica Pia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jana si confida con Don Romulo sul suo matrimonio con Manuel.