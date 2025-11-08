La Promessa anticipazioni 9 novembre: Leocadia spinge Cruz a litigare con Jana

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: María Fernández è convinta di essere posseduta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

L'inganno di Don Alonso e Cruz ai danni della nipote Martina riesce alla perfezione: la giovane cade nella trappola dei marchesi e accetta di vendere il suo 15% di quote de La Promessa. Così, Don Alonso può procedere alla vendita del 50% dei terreni senza il consenso di Manuel e Catalina.

Tuttavia, Angela, la figlia di Leocadia, ascolta tutto e potrebbe sventare i loro piani. Intanto, Curro scopre grazie a Ramona che gli oggetti trovati da Jana nella stanza segreta appartenevano a sua madre Dolores. Determinato, vuole affrontare Don Alonso e rivelargli di essere suo figlio, frutto della relazione con la cameriera, una verità capace di sconvolgere La Promessa. Ramona, però, esita ad accompagnarlo.

Leocadia è interpretata da Isabel Serrano

La Promessa anticipazioni: un feroce litigio provoca il caos alla tenuta

Jana, da quando è tornata alla tenuta dopo il viaggio di nozze con Manuel, ha sempre avuto al suo fianco Leocadia. La nemica di Cruz, in questo periodo, è diventata un supporto per l'ex cameriera, che ignora che questo rapporto fa parte del piano della nobildonna per vendicarsi della marchesa. Questo sentimento spinge Leocadia a consigliare a Cruz di chiedere un confronto con Jana, soprattutto ora che la giovane porta in grembo il figlio di Manuel e quindi suo nipote.

Leocadia incoraggia la marchesa a essere sincera, ma Cruz dirà a Jana senza peli sulla lingua ciò che pensa di lei, scatenando un terribile litigio con la nuora. Nel frattempo, María Fernández è ossessionata e convinta che il diavolo l'abbia posseduta, inducendola a innamorarsi di padre Samuel. La cameriera continua a trovare prove che sembrano confermare questa folle idea, ma Catalina cerca di dissuaderla.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Maria ricordi tutti i momenti trascorsi con Padre Samuel.