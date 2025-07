La Promessa anticipazioni 12 luglio, Manuel e Jana costretti a restare alla tenuta: sono senza soldi

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4, Manuel confessa a Jana di non avere più le risorse per costruirsi una vita fuori dalla tenuta.

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata, Pelayo rivela a Ricardo il suo crudele piano contro Catalina: voleva farle perdere il bambino.

Riassunto dell'episodio precedente:

Pelayo ordina al maggiordomo di non dire nulla ad Alonso sulla visita in carcere di Catalina a Romulo. Tuttavia, dopo la caduta della marchesina - per fortuna senza conseguenze per la gravidanza - Ricardo decide di informare il marchese. Cruz, sempre più sospettosa, incarica Petra di scoprire il segreto che Ricardo nasconde sulla morte della moglie.

Nonostante gli sforzi e le lunghe chiacchierate con Santos, Petra non riesce a ottenere molto. Intanto Maria, recatasi a Luján per delle commissioni, approfitta dell'occasione per informarsi su Martita, la donna che Salvador starebbe corteggiando e che, secondo le voci, avrebbe persino baciato. Nel frattempo, Burdina sembra aver accettato il denaro di Manuel, ritirando le accuse e permettendo il ritorno di Romulo. Ayala invece ricatta Lorenzo per restare alla tenuta.

Jana interpretata da Ana Garcés

Anticipazioni de La Promessa: Cruz vuole mettere a tacere le voci su Alonso

Pelayo confida a Don Ricardo di aver aiutato Catalina ad affrontare il faticoso viaggio per far visita a Romulo in carcere, ma con un secondo fine: sperava che lo sforzo potesse causarle un aborto. Il conte rivela di aver accompagnato personalmente la marchesina, consapevole del peso del viaggio, proprio con l'intento di farle perdere il bambino.

Nel frattempo, Marcelo è molto preoccupato per la reazione che potrebbe avere Don Romulo una volta rientrato a La Promessa. Il giovane teme infatti che Romulo possa scoprire la verità: Teresa non è sua moglie, bensì sua sorella. Maria, invece, si rivolge a un prete per chiedere consiglio su Salvador, dopo aver saputo che il giovane è stato visto flirtare e addirittura baciarsi con una donna di nome Martita.

Intanto Cruz, decisa a mettere a tacere le voci sull'infedeltà di Alonso, chiede a Don Lorenzo di indagare. Qualcuno sta diffondendo pettegolezzi compromettenti sul marchese, e la nobildonna è determinata a scoprire chi si nasconde dietro questa campagna di discredito. Il conte dovrà smascherare il responsabile e fermarlo una volta per tutte. Infine, Manuel confida a Jana di aver corrotto Burdina e di non avere più i mezzi per vivere da solo. I due si vedono dunque costretti a rimanere alla tenuta, nonostante il desiderio di allontanarsi dei marchesi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ricardo ha uno scontro con Petra sulle cause della morte di sua moglie