La Promessa anticipazioni 12 giugno: Don Romulo si accusa dell’omicidio di Gregorio, Miguel torna libero?

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: il maggiordomo lascia tutti senza parole prendendosi la colpa per l'assassinio di Gregorio.

La Promessa torna su Rete 4 domani, mercoledì 11 giugno, alle 19:40 circa. La soap spagnola, ambientata a Cordova, è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Lope commette un errore che potrebbe compromettere la posizione di Vera.

Riassunto dell'episodio precedente

Jana sta per lasciare la tenuta ma Cruz la ferma e le intima di non andarsene fino a quando Manuel non sarà fuori di prigione. Nel frattempo, resta ancora in cella, dove passa il suo tempo a leggere le lettere d'amore che la sua amata gli manda. Pia cerca di chiarire con Don Ricardo, ma lui rifugge ogni suo tentativo di riavvicinamento.

Simona consiglia a Catalina di parlare con Pelayo e di sistemare le cose tra loro per il bene del piccolo in arrivo. Cruz e Don Alonso vogliono far uscire Manuel di prigione. I due, inoltre, vogliono allontanare Jana dalla vita del giovane marchese quando questi sarà liberato. Santos ascolta una conversazione grazie a cui capisce che suo padre non gli ha mai detto la verità sulla morte della madre. Deluso, corre a parlarne con Donna Petra.

Margarita interpretata da Cristina Fernández Pintado

Anticipazioni de La Promessa: Margarita cerca di farsi perdonare da Ayala

Don Romulo decide di prendere in mano la situazione e parte personalmente per occuparsi dell'arresto di Manuel. La sua iniziativa lascia la servitù senza parole e insospettisce i marchesi. Don Lorenzo, infatti, si interroga sui motivi che hanno spinto il maggiordomo a un'azione così insolita. Nel frattempo, Romulo si reca da Burdina e, in un gesto sorprendente, scagiona il marchese assumendosi la responsabilità dell'omicidio di Gregorio.

Lope commette un errore che potrebbe costare caro a Vera. Mentre si trova in cucina, il cameriere fa un'imprudente rivelazione sulla famiglia della sua fidanzata. Le sue parole colpiscono Simona e Candela, le due cuoche, che iniziano a sospettare qualcosa: si tratta di uno scherzo oppure sta dicendo la verità?

Margarita annulla la prova dell'abito da sposa, suscitando l'ira del conte. Per farsi perdonare da Ayala, decide di occuparsi della scelta del menù nuziale, coinvolgendo Martina, Julia e Lope nei preparativi. Intanto, Pia - ora che Gregorio è morto - chiede di poter tornare a lavorare alla tenuta, ma Petra si oppone e corre a informare la marchesa della sua richiesta.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La famiglia, durante la colazione, parla dell'arresto di Manuel.