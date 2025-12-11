La Promessa anticipazioni 12 dicembre: Alonso vuole vendere il Palazzo di Cadice ma Cruz si oppone

La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina restituisce ad Alonso il palazzo di Madrid, ma il marchese rifiuta di venderlo.

Lo scontro tra Jana e Cruz arriva presto alle orecchie del Capitano Lorenzo, che, esasperato dalle continue intromissioni della giovane nella sua vita privata, decide di affrontarla con durezza. Quando capisce che Jana non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro, perde il controllo e tenta di schiaffeggiarla. In quel momento interviene Curro, che blocca il gesto violento e impedisce al Capitano di farle del male.

Jana prega Curro di non dire nulla a Manuel, temendo che il marito possa reagire impulsivamente, soprattutto ora che stanno per lasciare La Promessa per trasferirsi in Italia. Intanto Ana continua a ingannare Santos: nonostante Ricardo le abbia detto chiaramente che non ci sarà mai nulla tra loro, la ragazza sostiene che Pia sia l'unico ostacolo alla loro unione, e Santos finisce per crederle. Nel frattempo Jana, preoccupata per le difficoltà economiche della tenuta, propone ad Alonso di vendere un prezioso pianoforte, ma il marchese rifiuta categoricamente.

Il Conte di Monteverde e Adriano

La Promessa anticipazioni: il conte di Monteverde acquista il Vaso portato da Samuel e María

La crisi economica della tenuta ha costretto il marchese a privarsi di parecchi beni materiali. Ora, per far fronte ai debiti, vorrebbe vendere alcuni immobili. Cruz si oppone all'idea di vendere il palazzo di Cadice, ereditato da suo padre. Da parte sua, Alonso le informa che Catalina ha compiuto un gesto molto generoso: gli ha restituito il palazzo di Madrid. Tuttavia, lui non vuole venderlo perché rappresenta un simbolo dinastico al quale è molto legato.

Jana, a differenza di quanto creda Cruz, non ha voltato le spalle a Leocadia, che considera un'amica. Per questo non ha creduto alla marchesa quando le ha detto che a uccidere Tomás fosse stata proprio Leocadia. Quest'ultima viene a sapere dell'accusa della marchesa dalla moglie di Manuel, ma la cosa la lascia completamente indifferente.

Nel frattempo, Curro e Ángela condividono un momento molto intimo e si raccontano della loro infanzia e del destino comune: l'assenza di una figura paterna nella loro vita. Adriano ha convinto il conte di Monteverde che Samuel e María non sono due ladri. Il nobile, rassicurato dalle parole del contadino, decide di acquistare il prezioso vaso che servirà a pagare la servitù e ad aiutare i poveri del paese.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: i Marchesi e Lorenzo parlano del futuro di Curro.