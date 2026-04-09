La Promessa anticipazioni 10 aprile: Emilia lascia la tenuta, Romulo disperato!

Romulo ed Emilia si baciano, ma l'infermiera annuncia la sua partenza immediata. Pia e Catalina tentano l'impossibile per non farla andare via e riunire la coppia.

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: il passato non è mai passato a Palazzo Luján: mentre Romulo ed Emilia si ritrovano, una notizia inaspettata rischia di separarli per sempre.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il Sergente Burdina conferma a Manuel che Toño ha mentito: nessuna rapina ha mai avuto luogo. Nonostante l'evidenza, il Marchese ferma l'arresto per risparmiare un dolore atroce a Simona, decidendo di affrontare il traditore privatamente. Intanto, il mistero della gioielleria si tinge di farsa: Lope scopre che lo smeraldo inviato da Esmeralda è un falso. Furioso, vorrebbe affrontare le donne, ma Curro lo frena: il rischio di cadere in una trappola è troppo alto. Chi sta tramando alle loro spalle?

Il dramma più cupo avvolge Eugenia. La donna mostra gravi vuoti di memoria, dimenticando gesti compiuti poche ore prima. Non è demenza, ma l'effetto della droga che Don Lorenzo e Leocadia le somministrano segretamente per distruggerne la volontà e internarla. Infine, la tensione tra Maria e Petra è alle stelle: la domestica cerca prove contro la governante, ignorando che quest'ultima possiede il segreto del suo bacio proibito con Padre Samuel, un'arma pronta a distruggerla.

Don Rómulo è interpretato dall'attore Joaquín Climent

La Promessa anticipazioni: Romulo ed Emilia si ritrovano

Dopo anni di silenzi, rancori e verità taciute, tra Don Romulo ed Emilia è accaduto l'inevitabile: i due si sono baciati. Un gesto che ha confermato quello che entrambi sapevano nel profondo: il loro amore non è mai finito. Tuttavia, il maggiordomo è tormentato dai dubbi. Nonostante il trasporto, Romulo teme che nel lungo periodo di lontananza l'infermiera si sia rifatta una vita e che possa addirittura essere sposata. Questo timore gli impedisce di dichiararsi apertamente e di chiederle di restare al suo fianco.

La partenza di Emilia: il richiamo del Dottor Ferrer

Proprio quando il legame sembrava essersi rinsaldato, arriva una doccia fredda. Emilia informa Catalina di dover lasciare immediatamente la tenuta: il Dottor Ferrer ha di nuovo bisogno della sua assistenza professionale e non può rifiutare. La notizia getta la marchesina nello sconforto, poiché Emilia è diventata un pilastro fondamentale per lei e per la gestione dei gemelli.

Il piano di Catalina e Pia: impedire la partenza dell'infermiera

Pia crede che quella di Emilia è una fuga dettata anche dalla paura dei sentimenti. La governante conosce la verità: Emilia è ancora perdutamente innamorata di Romulo. Insieme a Catalina, Pia cerca in ogni modo di ritardare la partenza della donna. Il suo obiettivo è semplice ma ambizioso: convincere Romulo ed Emilia a parlarsi a cuore aperto, abbattendo i muri dell'orgoglio e della gelosia per farli tornare finalmente insieme.