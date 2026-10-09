La Promessa anticipazioni 10 ottobre: Martina respinge Jacobo e incontra Adriano

Martina accoglie Jacobo con freddezza e incontra Adriano in segreto, mentre Curro scopre le condizioni di Angela e teme che possa fare la stessa fine di sua madre Eugenia.

La Promessa torna con una nuova puntata sabato 10 ottobre alle 19:40 su Rete 4. La soap opera spagnola, ambientata nella tenuta dei marchesi di Luján, racconta intrighi familiari, amori tormentati e segreti che coinvolgono nobili e domestici, sullo sfondo della Spagna dei primi del Novecento.

La Promessa anticipazioni 10 ottobre

Nell'episodio di sabato, Martina accoglie con freddezza il ritorno di Jacobo, mentre il rapporto con Adriano diventa sempre più complicato dopo il loro bacio. Intanto, Curro riesce a raggiungere Angela di nascosto e resta sconvolto dalle sue condizioni, che gli ricordano il dramma vissuto da sua madre Eugenia.

Curro vede Angela e teme per la sua vita

Le condizioni di Angela continuano a destare preoccupazione. La giovane, ormai rassegnata all'imminente matrimonio con il Capitano, è sempre più sopraffatta dagli effetti dei farmaci e sembra scivolare in uno stato di torpore.

Curro interpretato da Xavi Lock

Con l'aiuto di Martina, Curro riesce a intrufolarsi di nascosto nella sua stanza. La situazione che si trova davanti lo sconvolge: le condizioni dell'amata gli ricordano quelle di Eugenia, sua madre, che in passato era sprofondata nella follia dopo essere stata sottoposta agli stessi trattamenti.

Il ricordo di quella tragedia alimenta la paura del giovane, deciso a impedire che Angela subisca la medesima sorte. Curro si convince così a trovare una soluzione per fermare le nozze e salvare la ragazza da un destino che appare sempre più inquietante.

Jacobo torna a Palazzo Luján, ma Martina è distante

Dopo alcuni giorni trascorsi lontano dalla tenuta per fare visita alla sua famiglia, Jacobo torna a Palazzo Luján. Per Martina ha portato un regalo: un raffinato fermaglio che dovrebbe testimoniare il suo affetto.

Ibrahim Al Shami interpreta Adriano ne La Promessa

La reazione della giovane, però, è molto fredda. Martina non sembra particolarmente felice del suo ritorno e mantiene le distanze, lasciando intuire che qualcosa sia cambiato nei suoi sentimenti. Jacobo si accorge subito di questo atteggiamento e comincia a sospettare che il rapporto con la fidanzata non sia più quello di un tempo.

Martina incontra Adriano, che si pente del loro bacio

Dopo il ritorno di Jacobo, Martina incontra segretamente Adriano. Il conte è ancora tormentato dai sensi di colpa per essersi lasciato andare alla passione e averla baciata davanti al caminetto.

Adriano chiede quindi a Martina di dimenticare quanto accaduto tra loro, cercando di mettere fine a una situazione che rischia di compromettere gli equilibri sentimentali della tenuta. La richiesta apre nuovi interrogativi sul futuro del loro rapporto e sui sentimenti della giovane, mentre Jacobo comincia ad avvertire sempre più chiaramente la distanza della fidanzata.