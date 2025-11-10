La Promessa anticipazioni 11 novembre: Angela legge il telegramma di Lorenzo e capisce le intenzioni di Cruz

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Martina affronta i marchesi e rifiuta di vendere le proprietà de La Promessa, allineandosi alle decisioni dei cugini.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Le difficoltà economiche della tenuta mettono Cruz e Don Alonso sotto pressione. La marchesa propone di manipolare Martina per convincerla a vendere la sua parte di proprietà. Cruz mente alla nipote, sostenendo che non può opporsi alla vendita poiché la decisione spetta alla maggioranza. Ingannata, Martina accetta la cessione. Angela, accortasi del piano, avverte Martina, che decide di affrontare Cruz e Don Alonso furiosa per il tradimento.

Nel frattempo, Padre Samuel pensava di lasciare La Promessa, ma Cruz lo convince a restare a Luján e il parroco continua a occuparsi del rifugio. Simona e Candela cercano di aiutare i poveri nascondendo del cibo, ma vengono scoperte da Petra. Intanto, Ana e Don Ricardo raccontano a Santos una versione parziale della loro separazione, e Pia rimprovera Don Ricardo per aver mentito ancora una volta al figlio.

Jacobo Monteclaro interpretato da Gonzalo Ramos

La Promessa anticipazioni: Cruz vuole che Jacobo convinca Martina a vendere

Teresa scopre che Angela si è introdotta di nascosto nella camera della marchesa e la sorprende mentre legge un telegramma indirizzato a Cruz. La giovane confida alla cameriera di sospettare che il Capitano e la signora stiano progettando un matrimonio combinato tra Curro e una ricca ereditiera. In effetti, la marchesa, per salvare la tenuta dalla crisi economica, ha deciso di far sposare l'ignaro Curro con una delle figlie del duca di Castrovejos.

Don Alonso, furioso con sua moglie, si rammarica per aver teso una trappola alla nipote. Martina, grazie a Angela, ha scoperto l'inganno degli zii e ha affrontato i marchesi a muso duro comunicandogli che non ha alcuna intenzione di vendere la sua parte de La Promessa, allineandosi alle decisioni dei cugini Manuel e Catalina. La marchesa si scusa con Don Alonso per averlo costretta a prendersi gioco della nipote e suggerisce di richiamare Jacobo, fidanzato di Martina, convinta che il ragazzo possa aiutarli a risolvere i problemi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Cruz e Leocadia si confrontano.