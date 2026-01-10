La Promessa anticipazioni 11 gennaio: Leocadia ordina a Petra di licenziare Maria

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján . Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata:

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

La situazione alla Promessa si fa drammatica per Maria Fernandez: la sua depressione non commuove Petra, che la pone davanti a un ultimatum spietato: o il ritorno immediato al lavoro o il licenziamento. Intanto, mentre Catalina è costretta al riposo per la difficile gravidanza, Martina ottiene un importante successo diplomatico con i mezzadri.

Manuel, che tutti credono in Italia, si è in realtà rifugiato dai contadini Nica e Antonio, cercando conforto nei ricordi del viaggio con Jana. Parallelamente, Curro vive un calvario sotto le vessazioni di Don Lorenzo, che lo umilia costantemente per ogni minima mansione. Leocadia: dopo aver deciso di restare grazie ad Alonso, ricatta apertamente Petra grazie a una lettera compromettente scritta dalla servitù.

Adriano è interpretato da Ibrahim Al Shami

La Promessa anticipazioni: Il ritorno di Adriano e il dilemma di Catalina

Il ritorno di Adriano a Luján non è più un segreto per tutti. Dopo averlo incrociato durante la vendita del prezioso vaso di Catalina, Maria e Padre Samuel vengono nuovamente contattati dal mezzadro. L'uomo ha una richiesta precisa: vuole incontrare la marchesina per parlarle. Maria e Samuel si trovano in una posizione difficilissima: Catalina non si sente affatto pronta ad affrontare l'uomo, terrorizzata dall'idea di dovergli rivelare la verità più sconvolgente: è proprio lui il padre dei due gemelli che porta in grembo.

La gioia di Angela e il sacrificio di Curro

L'ordine di Leocadia è perentorio: le valigie si disfano, la partenza è annullata. Se per la madre si tratta di una mossa di potere, per Angela è la realizzazione di un sogno: potrà restare vicina a Curro. Tuttavia, il giovane, ora ridotto al rango di valletto, reagisce con estrema freddezza. Consapevole che un passo falso con la figlia di Leocadia significherebbe la sua rovina definitiva, Curro respinge ogni tentativo di approccio della ragazza, ribadendo con sofferenza che tra un servo e una nobile non può esserci alcun futuro.

Leocadia contro tutti: Il destino di Maria

Leocadia sta dimostrando di essere persino più spietata di Cruz. Ormai padrona della tenuta, tiene Petra in pugno e le ordina di liberarsi di Maria Fernandez alla prima esitazione. La governante, che non aspettava altro che un pretesto, tenta di licenziare la cameriera su due piedi, ma trova un ostacolo imprevisto: Don Romolo e Don Ricardo si schierano compatti in difesa di Maria, riuscendo per il momento a salvarle il posto di lavoro e sfidando apertamente l'autorità di Petra.

Don Alonso e Don Ricardo

L'avvertimento di Alonso a Lorenzo

Mentre la servitù combatte le proprie battaglie, nei piani nobili esplode lo scontro tra il Marchese e il Capitano. Don Alonso, nonostante sia stato costretto a ripudiare ufficialmente Curro per salvare il proprio titolo, non può dimenticare che il ragazzo è suo sangue. Vedendo la crudeltà con cui Lorenzo lo tratta, Alonso interviene duramente, rimproverando il cognato e ricordandogli che, nonostante le vesti da valletto, Curro resta comunque suo figlio e non tollererà ulteriori maltrattamenti gratuiti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La famiglia è incredula alla notizia che Curro d'ora in poi lavorerà alla Promessa come lacchè.