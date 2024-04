La Promessa anticipazioni 11 aprile: Curro chiede a Jana di mantenere il segreto sul loro legame familiare

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5.

La Promessa torna in onda su Canale 5 giovedì 11 aprile alle 16:40. Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata. La serie è ambientata a Cordova nel 1913 e segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima. La soap è visibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 10 aprile, Maria Fernandez non riesce a riconciliare Lope e Salvador, così si rivolge a Teresa per vedere se ha più successo. Mauro sarà costretto a intervenire. Simona e Candela iniziano ad approfittare delle lezioni con l'insegnante, dopo la loro riconciliazione. Mentre Pia comincia a percepire qualcosa di sospetto.

Lope e Salvador continuano a discutere per Maria

Anticipazioni dell'11 Aprile: Curro non rinuncia a Martina, Mercedes fa i complimenti a Jana

Jana ha finalmente confidato a Curro la verità sulle loro origini, rivelandogli che sono fratello e sorella. Dopo aver metabolizzato la notizia per alcuni giorni, Curro esprime la sua gioia alla ragazza ma le chiede di mantenere il segreto, non vuole rischiare di perdere Martina.

La Duchessa di Infantes, madre di Jimena, lascia La Promessa e, prima di partire, si congratula con Cruz per la bravura dimostrata da Jana.

Cruz vuole portare Jimena dal dottore

Petra riprende a dare fastidio alla servitù, rimproverando Candela e Lope per la cottura sbagliata di un filetto. Nel frattempo, Cruz suggerisce a Jimena di farsi visitare dal dottor Ayala, sottolineando che il bambino che porta in grembo è molto importante per il futuro del marchesato.