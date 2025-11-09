La Promessa anticipazioni 10 novembre: Angela smaschera Cruz, Martina affronta i marchesi

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Simona e Candela rischiano grosso per aiutare i poveri di Padre Samuel.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Da quando è tornata alla tenuta dopo il viaggio di nozze con Manuel, Jana trova conforto in Leocadia, senza sapere che la donna sta solo usando la sua vicinanza per vendicarsi di Cruz. Spinta dal desiderio di rivalsa, Leocadia convince la marchesa a chiedere un confronto con Jana, ora incinta di Manuel e quindi madre del suo futuro nipote.

Tuttavia, l'incontro degenera rapidamente: Cruz non riesce a trattenere la rabbia e dice alla giovane tutto ciò che pensa di lei, provocando un violento litigio. Intanto, María Fernández vive un momento di forte turbamento. È convinta che il diavolo l'abbia posseduta e che questo la stia spingendo verso l'amore per padre Samuel. Catalina, preoccupata per l'amica, tenta invano di riportarla alla ragione.

Pía interpretata da María Castro

La Promessa anticipazioni: Pia mette Don Ricardo di fronte alle sue bugie.

Le difficoltà economiche che la tenuta sta attraversando diventano sempre più preoccupanti, e Cruz e Don Alonso sono costretti a correre ai ripari. La marchesa propone al marito di manipolare Martina affinché la giovane accetti di vendere la sua parte di proprietà. Cruz affronta così la nipote e le mente, dicendole che non può opporsi alla vendita delle terre poiché la decisione finale spetta a chi detiene la maggioranza delle quote.

Martina, ingannata dalle parole della zia, finisce per cedere e accetta la vendita. Angela, accortasi della situazione, decide di intervenire per aiutare Martina e le rivela che i suoi zii la stanno ingannando. La marchesina, furiosa per la scoperta, decide di affrontare Cruz e Don Alonso. Nel frattempo, Padre Samuel aveva intenzione di lasciare La Promessa, ma Cruz riesce a convincerlo a restare. Luján continuerà così a occuparsi del rifugio per i poveri.

Simona e Candela vogliono aiutarlo e nascondono del cibo per i bisognosi, ma vengono scoperte da Petra. Intanto, Ana e Don Ricardo raccontano a Santos una versione dei fatti - su come e perché si sono separati - che non corrisponde del tutto alla verità. Quando Don Ricardo confida tutto a Pia, la cameriera gli fa notare di non essere d'accordo sul fatto che lui e sua moglie abbiano mentito ancora una volta al figlio, raccontandogli un'altra bugia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Angela è sempre pronta ad aiutare Martina per i suoi turbamenti familiari.