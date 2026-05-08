Internazionali d’Italia 2026, Musetti oggi protagonista: match e diretta TV e streaming

Cresce l'attesa al Foro Italico e tra gli appassionati di tennis per l'esordio di Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia 2026. L'azzurro, testa di serie numero 8 del tabellone, è pronto a infiammare il pubblico di casa nella sessione serale di questo venerdì 8 maggio.

L'avversario: Musetti contro il servizio di Giovanni Mpetshi Perricard

Il sorteggio mette di fronte a Musetti il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Non sarà un match inedito: si tratta infatti della sesta sfida tra i due nel circuito maggiore. I precedenti sorridono all'italiano, che guida il bilancio per 4 vittorie a 1, dimostrando di saper disinnescare la potenza del tennista d'oltralpe.

Orario Musetti stasera a Roma: quando inizia la sfida

Il programma ufficiale prevede che il match tra Musetti e Perricard inizi non prima delle ore 20:30. L'orario esatto dipenderà dalla durata degli incontri precedenti sul campo centrale, ma l'appuntamento per i tifosi azzurri è fissato per il prime time serale.

Dove vedere Musetti-Perricard in TV e streaming (anche gratis)

Una splendida notizia per gli appassionati: l'incontro sarà visibile a tutti. Ecco come seguire il match:

In chiaro (Gratis): Diretta su TV8 HD e in streaming sul sito ufficiale tv8.it .

Diretta su e in streaming sul sito ufficiale . In abbonamento: Su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Go, NOW e Tennis TV.

Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: il cammino di Musetti

Essendo la testa di serie n.8, Musetti usufruisce di un bye al primo turno. La vittoria di stasera contro Perricard sarebbe fondamentale per l'azzurro per guadagnare fiducia e punti preziosi nel ranking ATP, puntando alle fasi finali del Master 1000 romano in un'edizione che si preannuncia storica per il tennis italiano.

Cosa è successo oggi al Foro Italico

In mattinata Matteo Arnaldi ha battuto in rimonta l'australiano Alex de Minaur in tre set con il punteggio di 4-6, 7-6 (5), 6-4 in un'ora e 57 minuti. Per l'italiano, che sembra aver finalmente superato i problemi fisici degli ultimi mesi, il prossimo avversario sarà il francese Rafael Jodar. Il match di Luciano Darderi contro il tedesco Yannick Hanfmann non è ancora stato disputato a causa della pioggia.